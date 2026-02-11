Pokémon Fire Red / Leaf Green como ventas individuales en la eShop de Switch suenan fuertemente entre recientes reportes

El Día de Pokémon es el próximo 27 de febrero y los fanáticos esperan con más expectativas de lo habitual esta fecha, ya que a la par de los 30 años de la franquicia, se espera el anuncio de la décima generación de juegos RPG de Pokémon y –no menos importante– el relanzamiento de algunos clásicos. A 22 años el pasado 29 de enero del lanzamiento de los ‘remakes’ Pokémon Fire Red / Leaf Green (estilizados oficialmente como FireRed / LeafGreen) en la consola portátil Game Boy Advance, este par vuelven a sonar fuertemente como posibles relanzamientos o ‘ports’ para las consolas Switch y Switch 2.

Como todos los rumores y reportes, no podemos garantizar su veracidad más allá de informar, sin importar el historial de aciertos de los implicados. Presuntos informantes afirman que The Pokémon Company se prepara para lanzar los populares Pokémon Fire Red / Leaf Green o Rojo Fuego / Verde Hoja –como llegaron a España– en la eShop de Nintendo Switch y Switch 2. Además que se venderían individualmente y no integrados entre los clásicos de GBA de la suscripción Nintendo Switch Online + Expansion Pack, serían compatibles con Pokémon Home, lo que significa que podrías mover a generaciones recientes y guardar tus Pokémon.

De ser verdad, esto los pondría al mismo nivel de compatibilidad de Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! de la séptima generación. Excepto que Fire Red y Leaf Green incluyen más contenido alterno en el posjuego como las Islas Sevii, ubicadas al sur de Kanto y con Pokémon de la región Johto. En estas también hay acceso a Pokémon míticos y legendarios que detallamos en esta guía. Como los primeros ‘remakes’ de la franquicia son un excelente ejemplo de las mejoras aplicadas frente a los juegos originales para Game Boy. En un mundo ideal, todos los juegos clásicos de Pokémon deberían estar disponibles para su compra libre en sistemas Switch, si es por las ganancias que Nintendo teme no recibir al no incluirlos en Nintendo Switch Online.

Esperamos al Día de Pokémon el 27 de febrero para más información y por supuesto confirmación.