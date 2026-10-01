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Pokémon Fire Red / Leaf Green en Nintendo Switch son compatibles con Home desde el 7 de octubre

Conectando GBA con Switch en la nube.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
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Con la actualización 4.1.0 de Pokémon Home lanzada el 7 de octubre del 2026 entre las 00:00 y 6:00 UTC (duración del mantenimiento), los jugadores con un Plan Premium –de pago– podrán depositar hasta 9000 Pokémon, un aumento respecto a los 6000 anteriores. Una vez compatible con Pokémon Fire Red / Leaf Green para Switch, los Pokémon que se transfieran a otro juego de la serie Pokémon en Switch, no podrán regresar a Pokémon Fire Red / Leaf Green.

Los Pokémon de otros juegos de Pokémon en Switch y Switch 2 no podrán visitar Pokémon Fire Red / Leaf Green. Por su parte, los juegos de GameCube en Switch 2 como Pokémon XD: Gale of Darkness –y Pokémon Colosseum en el futuro– no son compatibles con Pokémon Home.

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Si capturaste a todos los Pokémon en Fire Red / Leaf Green, puedes recibir al Pokémon singular Celebi en la versión móvil de Pokémon Home, como regalo por completar la Pokédex de Kanto. Para esto no necesitarás transferir Pokémon a Home. Una vez conectado Pokémon Home, si has registrado un Pokémon en tu Pokédex de Fire Red / Leaf Green, se registrará en Pokémon Home. No olvides que siempre puedes intercambiar Pokémon usando la GTS de Pokémon Home para completar tu Pokédex.

La noticia de la compatibilidad de Pokémon Home con las versiones Fire Red / Leaf Green de Switch, se dio a conocer al tiempo que el anuncio del cierre de Pokémon Bank para el 25 de febrero del 2027. Algunos fanáticos piensan que el 7 de octubre es la fecha ideal para recibir Pokémon Ruby / Sapphire en Nintendo Switch y Switch 2, pero estos no han recibido un anuncio oficial hasta el momento.

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PorCesar Nuñez
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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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