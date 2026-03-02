Videojuegos

Pokémon Fire Red / Leaf Green en Switch corrigen el error de Raikou y Entei donde desaparecían para siempre

Felinos escurridizos.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Durante más de dos décadas, las únicas versiones disponibles de Pokémon Fire Red / Leaf Green eran las de Game Boy Advance, cartuchos imposibles de actualizar a menos que produjeran nuevas unidades. Con el relanzamiento de estos juegos para Nintendo Switch, The Pokémon Company aprovechó para incluir los objetos de Regalo misterioso que dan acceso a Deoxys, Lugia y Ho-Oh, pero al parecer también corrigió un error relacionado con los felinos legendarios Raikou y Entei.

Solo aparece en estado salvaje uno de los tres legendarios errantes en Pokémon Fire Red / Leaf Green y no depende de la versión del juego, sino del Pokémon inicial que hayas elegido. Si eliges a Bulbasaur, será Entei; si eliges a Charmander, será Suicune; si eliges a Squirtle, será Raikou. Para que aparezca el respectivo felino legendario, primero debes liberar a las Islas Sevii de la amenaza del Equipo Rocket.

Pokémon Fire Leaf Raikou Entei
Las islas Sevii son un espacio compartido entre Pokémon de Kanto y Johto –y tres de Hoenn–.

Como Pokémon errantes, su ubicación es aleatoria e intentan escapar en el primer turno de combate. Esto significa que debes usar un movimiento de trampa como Bloqueo para poder enfrentarte a ellos. Desafortunadamente, debido a un fallo técnico en los juegos originales, Raikou y Entei a veces usan Rugido si quedan atrapados y no vuelven a aparecer en el mapa. Esto no ocurre en el caso de Suicune, por lo que elegir a Charmander es un salvavidas. Debido a ello, era recomendable guardar tu Master Ball para usarla contra estos escurridizos Pokémon.

Afortunadamente, las nuevas versiones digitales de Pokémon Fire Red / Leaf Green corrigieron aquel infame error aplicado, específicamente a Raikou y Entei.

El usuario OmegaJarrodX en Twitter/X ofreció un vistazo a la versión corregida. Después que Raikou y Entei usan Rugido y escapan, aún se pueden capturar; del mismo modo su entrada en la Pokédex continúa vigente. Finalmente, 22 años después, es posible capturar a las bestias legendarias tal como Game Freak lo concibió originalmente en los ‘remakes’ de Kanto para Game Boy Advance.

Pokémon Fire Red / Leaf Green están disponibles en la eShop para Nintendo Switch, retrocompatibles con Switch 2.

🔥🍃

30 años de Pokémon

Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
No hay comentarios

