Pokémon Fire Red / Leaf Green (Rojo Fuego / Verde Hoja) llegan oficialmente el 27 de febrero a la eShop de Switch

Kanto ha vuelto y esta vez, es personal.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 4 min

Tal como se reportó hace unos días, The Pokémon Company confirmó los relanzamientos de los ‘remakes’ Pokémon Fire Red y Pokémon Leaf Green (Rojo Fuego / Verde Hoja) –originales de Game Boy Advance y estilizados oficialmente como FireRed / LeafGreen– para consolas Nintendo Switch el 27 de febrero por $20 USD cada uno (106.900 pesos colombianos). Es importante recordar que el único español disponible en estas versiones es el de España, sin importar si se adquieren las versiones americanas o europeas.

Reservas disponibles en la Nintendo eShop

Pokémon Fire Red (América)

Pokémon Leaf Green (América)

Pokémon Rojo Fuego (América)

Pokémon Verde Hoja (América)

Pokémon Rojo Fuego (Europa)

Pokémon Verde Hoja (Europa)

En América, los juegos estarán disponibles en versiones separadas: solo en inglés, solo en francés y solo en español. En las regiones europeas, también estarán disponibles en versiones separadas: solo en inglés, solo en francés, solo en italiano, solo en alemán y solo en español. Esto se debe a que los lanzamientos replican la forma en que se lanzaron originalmente en cartucho de Game Boy Advance y no ofrecen opciones de idioma dentro del juego.

Pokémon Fire Red Leaf Green Switch
La casa de Lorelei y derrotar 200 veces al Alto Mando para obtener todos los peluches, te esperan.

«Celebra 30 años de Pokémon con estas versiones para Nintendo Switch de Pokémon Fire Red / Leaf Green. Explora la región de Kanto, descubre Pokémon salvajes en cada esquina y completa tu Pokédex mientras luchas para alcanzar tu camino al éxito. Gana medallas desarrollando estrategias ganadoras contra cada Líder de Gimnasio experimentado y descubre secretos increíbles en tu búsqueda por convertirte en el mejor Entrenador».

Este relanzamiento exclusivo digital incluye las islas Sevii, ubicadas al sur de Kanto y con Pokémon de la región Johto. En estas también hay acceso a Pokémon míticos y legendarios que detallamos en esta guía. También puedes visitar el Club Pokémon Wireless para intercambiar, combatir y chatear con otros jugadores por conexión local. Próximamente estos juegos serán compatible con Pokémon Home.

Edición física exclusiva de Japón

Pokémon Fire Red Leaf Green Switch

Japón contará con una edición física que incluye el juego de elección en una tarjeta de descarga, una réplica de la caja de Game Boy Advance para ambos juegos y un set de pokébolas de cristal con estuche, como se muestra arriba. Los coleccionables serán los mismos independientemente de si compras la versión de Pokémon Fire Red o Pokémon Leaf Green especial de lujo. Ambos juegos solo vienen en japonés para redimir en la eShop japonesa.

Horarios del Pokémon Presents para el 27 de febrero del 2026

The Pokémon Company igualmente reveló los horarios del Pokémon Presents para el Día de Pokémon, que celebrará los 30 años de la franquicia creada por Game Freak.

  • México – 8:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador – 9:00 a.m.
  • Venezuela, Bolivia, Chile – 10:00 a.m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil – 11:00 a.m.
🔥🍃

Pokémon Aniversario 30

