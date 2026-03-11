Pokémon Fire Red / Leaf Green / Rojo Fuego / Verde Hoja (Switch) – Guía del Rubí y Zafiro en las Islas Sevii / Sete o Archi Siete [Archi7]

Felicitaciones, has derrotado a los ocho líderes de gimnasio de la región Kanto, a los cuatro entrenadores élite del Alto Mando y al campeón que antes era tu rival, el nieto del profesor Oak. Pokémon Fire Red / Leaf Green / Rojo Fuego / Verde Hoja tienen una sección completamente nueva con respecto a Pokémon Red / Green / Blue / Yellow, y son las Islas Sevii ubicadas al sur del mapa de Kanto. En estas cumpliremos una misión para liberarlas del Equipo Rocket, encontraremos algunos Pokémon de la región Johto y otros legendarios. También podremos acceder a la comunicación con las versiones Ruby / Sapphire / Emerald de Hoenn, que en Switch simplemente no es posible, a menos que los lancen en el futuro.

Isla Sevii #1 Prima – Monte Ember / Ascuas

Si tienes 60 o más especies registradas en la Pokédex, ve a donde el Profesor Oak para que te actualice a la Pokédex Nacional, aborda el hidroplano en ciudad Vermilion / Carmín y dirígete a Isla Prima. Habla con Celio acerca de su último proyecto, tendrás que recuperar el Rubí en el Monte Ember / Ascuas. Celio necesita ayuda para completar la Máquina de Redes Pokémon, capaz de transferir Pokémon entre Kanto, Hoenn y Orre (Pokémon Colosseum / XD: Gale of Darkness). Nos preguntamos si la versión para Nintendo Switch Online de Pokémon XD es compatible con Pokémon Fire Red / Leaf Green / Rojo Fuego / Verde Hoja de Switch.

A diferencia de Zapdos y Articuno, esta vez Moltres no se encuentra en el mapa principal de Kanto (Victory Road / Calle Victoria) sino en la primera de las Islas Sevii, habilitada tras derrotar al líder de gimnasio Blaine de Isla Cinnabar / Canela. El objetivo es dirigirse hacia el norte en el Monte Ember / Ascuas, donde reposa el ave legendaria del fuego que cambió de hogar.

Instrucciones para llegar hasta Moltres desde la entrada exterior del Monte Ember / Ascuas.

Ve hacia la izquierda y empuja la roca hasta el final. Continúa hacia la izquierda y empuja la roca hacia la izquierda. Continúa por el camino del este y sube por las primeras escaleras sin obstáculos. Sube las siguientes escaleras y muévete a la izquierda hasta la entrada de la cueva. Atraviesa la caverna serpenteante. Ve a la izquierda, sube las escaleras y entra en la guarida de Moltres.

Leaf en la Isla Sevii #1 Prima de Pokémon Adventures.

En este punto, debes resolver un pequeño rompecabezas:

Empuja la roca derecha hacia arriba. Empuja la roca izquierda hacia la izquierda. Sube y empuja la roca izquierda hacia la izquierda. Empuja la roca superior hacia arriba. Empuja la última roca completamente a la derecha.

Ahora estás cara a cara con Moltres. Al igual que con sus colegas legendarios, reduce su salud hasta el mínimo, preferiblemente con Falso tortazo (False Swipe), luego arroja Ultra Balls hasta atraparlo.

¿Recuerdas a esos dos soldados Rocket rondando por la guarida de Moltres al norte –suponiendo que completaste esa misión antes del posjuego–? Ahora querrás ir allí de nuevo y luchar contra esos dos Rocket que hacen guardia. Una vez que los hayas quitado de en medio, recorre los túneles hasta el Rubí y tómalo.

Celio, programador del sistema de almacenamiento Pokémon en las Islas Sevii y gran amigo de Bill.

Cuando le entregues el Rubí a Celio, él te dará el Rainbow Pass / Iris-Ticket y una nueva página del mapa. También te pedirá que encuentres el Zafiro para la Máquina de Redes Pokémon. Una vez que tengas el pase, puedes visitar el resto de Islas Sevii aparte de las tres primeras.

Isla Sevii #4 Quarta – Icefall Cave / Cueva Glaciada

En esta isla se encuentra la Guardería Pokémon para generar huevos y la casa de Lorelei, donde cada 25 victorias al completar la Liga Pokémon y derrotar al Alto Mando e ingresar al Salón de la Fama, un nuevo muñeco aparece en dicha casa para un total de ocho nuevos. El lugar más importante de la isla es la Cueva Glaciada.

Surfea hasta la orilla opuesta y atraviesa la entrada. Desde allí, cruza el hielo fino hasta B para tomar una Ultra Ball. Sube y da la vuelta hasta C y cae a través del hielo fino caminando dos veces. Una vez que toques tierra, puedes tomar la escalera D y volver a subir. Ve al hielo fino en E y cae una vez más. Patina hacia abajo, luego gira a la derecha una vez para llegar al Antiderretir / Nevermeltice en F y vuelve a subir por la escalera en D. Esta vez, cae a través del hielo fino en G y vuelve a bajar al estanque congelado. Patina hacia arriba, derecha, abajo, izquierda y sal del hielo a H para obtener un Restaurar Todo / Full Restore. Sube por la escalera en I a J, que contiene la MO07 Cascada. Equipa la MO07 Cascada a un Pokémon acuático y luego sal por la puerta que da al sur, por donde entraste inicialmente a esta caverna.

11. Usa Cascada para subir la gran cascada en la cámara principal y luego baja por la escalera en K.

12. Desde allí, cruza la puerta en L.

Ahora tendrás que luchar contra un grupo de cazadores furtivos de Pokémon del Equipo Rocket junto a la reina de hielo, Lorelei. Entra y derrota al soldado Rocket (Zubat Nv.38, Zubat Nv.38, Golbat Nv.38) y continúa la misión de Celio que comenzó con la búsqueda del Rubí. Pero antes debemos pasar un rato por la isla número seis.

Lorelei, Alto Mando de Kanto.

Isla Sevii #6 Exta – Dotted Hole / Cueva Punteada

En la Isla Exta, dirígete al Valle Ruinas en el sur hacia la Cueva Punteada, usa Cortar en la puerta y luego entra. Debes dejar caerte por el único agujero que se ve, después llegarás a un lugar en donde hay cuatro agujeros, ahí tienes que ir por el de arriba. Encontrarás cuatro agujeros más y debes tirarte por el de la izquierda. Una vez más caerás en un lugar con cuatro agujeros, ahora debes ir por el de la derecha. Volverás a llegar a un lugar donde hay cuatro agujeros, ve por el de abajo. Encontrarás el Zafiro. Lamentablemente, no podrás llevártelo porque un científico del Equipo Rocket lo toma y se dirige hasta la isla cinco, así que debes seguirlo.

Isla Sevii #5 Inta – Rocket Warehouse / Almacén Rocket

Muchos habitantes visitan la pradera de la Isla Inta para entrenar o jugar, usándola como forma de recreación. Sin embargo, el Equipo Rocket construyó un almacén sobre este terreno, destruyendo el estado natural de la pradera. Los habitantes del pueblo critican dicha construcción al sur, por ser un desperdicio de espacio y perturbar la paz.

Objetos

Mejora / Upgrade Perla / Pearl Perla grande / Big Pearl MT36 Bomba lodo / Sludge Bomb

Rivales

A. Houndour Nv.49; Houndour Nv.49

B. Machop Nv.48; Machop Nv.48; Machoke Nv.48

C. Hypno Nv.49; Hypno Nv.49

D. Muk Nv.52; Arbok Nv.53; Vileplume Nv.54

E. Golbat Nv.53; Weezing Nv.54; Houndoom Nv.55

F. Voltorb Nv.46; Porygon Nv.46; Electrode Nv.46; Magnemite Nv.46; Magneton Nv.46

Tras derrotar al último entrenador y científico (F), conseguirás el Zafiro. Ahora es tiempo de volver a la Isla Prima y entregárselo a Celio. Cuando lo hagas, arreglará la Máquina de Redes Pokémon que te permitirá intercambiar Pokémon con las versiones Ruby / Sapphire / Emerald y Pokémon Colosseum / XD: Gale of Darkness. ¿Sirve de algo en Switch? No por el momento, pero confiamos que esos lanzamientos no tarden mucho. Por lo menos los de GameCube ya son confirmados para Switch 2 comenzando con Pokémon XD, aunque su compatibilidad es desconocida con Fire Red / Leaf Green / Rojo Fuego / Verde Hoja de Switch.

Sin embargo, con la máquina reparada de Celio, ahora sí estás listo para enfrentar y capturar al legendario Mewtwo en la cueva cercana a ciudad Cerulean / Celeste. 🍄