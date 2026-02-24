Pokémon Fire Red / Leaf Green suben a la cima del Mt. Silver como los juegos más vendidos en la eShop de Switch

El no tan sorpresivo anuncio de Pokémon Fire Red / Leaf Green para Nintendo Switch el 27 de febrero, Día de Pokémon, abrió a su paso las reservas de ambos juegos en la tienda digital de Nintendo. Las consolas Switch 2 también obtienen retrocompatibilidad con tales títulos, como es de esperarse. Ambos juegos vuelven intactos como en su lanzamiento original de Game Boy Advance, con intercambios y batallas ‘wireless’ por comunicación local, respectivas diferencias y Pokémon exclusivos. Se espera que sean compatibles con Pokémon Home en el futuro cercano para así poder completar la Pokédex nacional de las tres primeras generaciones.

Cada juego tiene un precio de $20 USD en América, 20 euros y 20 libras en Reino Unido. Para algunos es un costo elevado por un juego de hace 22 años sin adiciones, sin embargo, hace mucho tiempo estábamos pidiendo la opción de obtener los juegos clásicos en Switch y finalmente una parte de ello será realidad. En tan solo cuestión de días, Pokémon Fire Red / Leaf Green se posicionaron en el listado de los juegos más vendidos de Nintendo Switch, en básicamente todos los continentes donde se encuentra la eShop.

Como era de esperarse, Pokémon Fire Red –con la imagen de Charizard– es el más vendido, seguido por Pokémon Leaf Green –del buen Venusaur–, cuya versión en ciertos aspectos es más favorable, pero al final todo es cuestión de gustos personales. Aparte de esperar la compatibilidad con Pokémon Home para ambos juegos, se pueden jugar usando la función de Game Chat en Switch 2. La ausencia de objetos de eventos vía Regalo misterioso es fuente de preocupación en estas nuevas versiones, pues los anuncios no mencionan nada al respecto.

El éxito de estos ‘remakes’ de 2004 en consolas modernas como Switch podría dar a entender que nos esperan otros clásicos como los juegos de GBA y DS, pero esto no está del todo garantizado. Fire Red / Leaf Green celebran los 30 años de Pokémon, por lo que se trata más de una ocasión especial que de una nueva estrategia para relanzar todos los clásicos en Switch, desafortunadamente. Por el momento tampoco es factible ver el retorno de la Consola Virtual en sistemas Nintendo, pues su intención es seguir ofreciendo lanzamientos retro para su servicio de suscripción Switch Online.