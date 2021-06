Pokémon GO: ¿qué novedades recibirán las incursiones en 2021?

Desde su debut en 2017, la incursiones se han convertido en una parte vital de la experiencia de Pokémon GO. A través de estas, entrenadores de todo el mundo han unido fuerzas para derrotar y atrapar Pokémon poderosos. En los últimos años, la experiencia no ha hecho más que mejorar. Recientemente, Niantic implementó los pases de incursión remota y la capacidad de invitar a amigos a participar de incursiones. Por supuesto, eso no será todo.

En 2021, Niantic se prepara para añadir más novedades a las incursiones de Pokémon GO.

¿Qué novedades recibirán las incursiones de Pokémon GO en 2021?

Los Logros de Entrenador será otra razón para participar en las incursiones de Pokémon GO.

En los próximos meses de 2021, las incursiones de Pokémon GO recibirán varias novedades. Una de estas será la adición de Logros de Entrenador. Estas condecoraciones serán otorgadas cuando los jugadores cumplan condiciones específicas dentro de las incursiones.

He aquí una lista de algunas de las acciones que ameritarán un Logro de Entrenador:

Asestar el golpe final.

Infligir la mayor cantidad de daño en general.

Mantener a un solo Pokémon en combate durante más tiempo que el resto de participantes.

Usar el Pokémon más alto de todos los participantes en el combate.

Unirse a la incursión desde una mayor distancia.

Usar un Pokémon megaevolucionado durante el combate.

Cambiar la ropa o la pose del avatar.

Usar el mayor número de ataques cargados de todos los participantes.

Al ganar Logros de Entrenador, los jugadores de Pokémon GO recibirán una insignia que podrán subir de nivel de bronce a plata y de plata a oro. También podrán descargar su tarjeta de Logros de Entrenador para compartirla en redes sociales. Nunca está de más alardear.

Como si lo anterior no fuera suficiente, las incursiones de Pokémon GO recibirán mejoras gráficas y de calidad de vida para los jugadores en los próximos meses de 2021. Por ejemplo, el estadio donde se celebran las incursiones tendrá un aspecto totalmente nuevo.

¿Cuándo regresará Regigigas a las incursiones de Pokémon GO?

El legendario Regigigas, que anteriormente solo estaba disponible en las incursiones EX e historias de investigación especial, aparecerá en las incursiones de cinco estrellas de Pokémon GO hasta el próximo jueves 1 de julio a las 10:00 AM (hora local).

Pokémon GO está disponible para dispositivos móviles Android y iOS.

Fuente: página oficial de Pokémon GO