Pokémon GO: capturen a Swablu y Mega-Altaria en mayo (2021)

Los jugadores de Pokémon GO ya pueden irse preparando para el evento Leyendas de Luminalia X. Este no solo traerá a los legendarios Xerneas e Yveltal, sino que proveerá bonificaciones a los entrenadores que estén en búsqueda de Pokémon tipo Psíquico, Dragón y Hada. No obstante, este no será el único evento que se celebrará durante mayo.

Como es costumbre, mayo (2021) también tendrá su Día de la Comunidad en Pokémon GO. Acontinuación, descubrirán todo lo que deben saber sobre este próximo evento.

¿Cuándo se hará el Día de la Comunidad de mayo (2021)?

El Día de la Comunidad de abril (2021) se hará el sábado 15 de mayo de 2021 entre las 11:00 AM y las 5:00 PM (hora local). ¡Asegúrense de estar desocupados!

¿Qué novedades traerá?

Swablu será el protagonista del Día del la Comunidad de mayo (2021) en Pokémon GO.

Como es de esperarse, Swablu y su versión variocolor aparecerán con más frecuencia en forma salvaje durante el Día de la Comunidad de mayo (2021) de Pokémon GO.

Los entrenadores que evolucionen a Swablu durante el Día de la Comunidad de mayo (2021) o hasta dos horas después de que finalice conseguirán un Altaria con el ataque Fuerza Lunar.

Aquellos que tomen fotos durante el Día de la Comunidad de mayo se llevarán una sorpresa.

Habrá un Paquete Día de la Comunidad único especial por 1280 Pokémonedas. Este contendrá 50 Ultra Balls, cinco superincubadoras, cinco Inciensos y una MT élite de ataque rápido.

Por 1 dólar estadounidense o el equivalente en la moneda local, se podrá acceder a la investigación especial exclusiva del Día de la Comunidad de Swablu.

¿Cuándo aparecerá Mega-Altaria en Pokémon GO?

Mega-Altaria hará su debut en las megaincursiones de Pokémon GO una vez concluya el Día de la Comunidad. En otras palabras, el 15 de mayo después de las 5:00 PM (hora local).

Pokémon GO está disponible para dispositivos móviles Android y iOS.

Fuente: página oficial de Pokémon Go