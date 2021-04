Pokémon GO celebrará la llegada de New Pokémon Snap con un evento

El evento Celebración de New Pokémon Snap traerá por primera vez a Smeargle ‘shiny’ (variocolor) a Pokémon Go. Los seguidores del título sabrán que Smeargle es un tanto especial en este juego. Este Pokémon no aparece normalmente, los jugadores no lo encuentran en el mapa como ocurre con otras criaturas. Para conseguir un Smeargle, se deben tomar fotos al momento de la captura para que este Pokémon aparezca. En algunas fotos, el Pokémon saldrá y permitirá que los jugadores lo atrapen.

Smeargle ‘shiny’ se caracteriza por un pelaje sutilmente dorado.