Pokémon GO: cómo competir en la Liga Combates GO

¿Recuerdan que hace unos días llegó una actualización con ataques nuevos y cambios al sistema de combate? Bueno, un reciente anuncio de Niantic sugiere que estas correcciones y adiciones no fueron espontáneas. Esto se debe a que esta semana comienza la Liga Combates GO. Sin embargo, no estará inmediatamente disponible para todos los jugadores. Esta nueva función se desbloqueará gradualmente para los entrenadores según sus niveles.

No obstante, Niantic ha decidido dar comienzo a la Liga de Combates GO con una pretemporada. De esta forma tendrán tiempo para optimizar y perfeccionar la función para que la primera temporada esté a la altura de las expectativas de los jugadores de Pokémon GO.

¿Cómo funciona la pretemporada y cuánto durará?

La Liga Combates GO comenzará con la Liga Super Ball. Luego le seguirá la Liga Ultra Ball y la Liga Master Ball. Estas ligas se rotarán cada dos semanas. Los jugadores podrán clasificar durante la pretemporada, pero la clasificación se restablecerá al inicio de la temporada 1.

la Liga Super Ball ya está disponible. Estará activa hasta el lunes 10 de febrero a las 4:00 PM (Hora Colombia), fecha en la que también comenzará la Liga Ultra Ball. Después de esta seguirá la Liga Master Ball el lunes 24 de febrero a las 4:00 PM (Hora Colombia). La Liga Super Ball regresará el lunes 9 de marzo a las 4:00 PM (Hora Colombia).

Recompensas y otros cambios

Tres veces al día, los entrenadores podrán caminar cinco kilómetros para obtener acceso a la Liga Combates GO y desbloquear cinco combates en línea. Dependiendo de la clasificación y los combates ganados, los premios serán diferentes. Estos incluyen Polvo Estelar, Pokémon exclusivos, caramelos raros y MT.

A lo largo de la Liga Combates GO, los jugadores tendrán la posibilidad de conseguir a Pikachu Libre y objetos de avatar inspirados en ella a medida que suban en la clasificación.

Los pases de incursión premium pronto pasarán a ser pases de combate premium. Estos no solo servirán para ingresar a las incursiones, sino a las pistas premium de la Liga Combates GO. Estas permitirán recibir mejores premios al ganar. El uso de un pase de combate premium no repercutirá en la clasificación ni en la puntuación de temporada.

La función Combatir permitirá gastar Pokémonedas para acceder anticipadamente a la Liga Combates GO. El coste se irá reduciendo a medida que se llegue al objetivo de cinco kilómetros. Habrá que caminar al menos dos kilómetros antes de poder utilizar esta opción.

Pokémon GO está disponible para dispositivos móviles Android y iOS.

Fuente: Pokémon GO