¡Pokémon tiene una colaboración con Pokémon! Hablamos de ‘Fusión’ un evento de Pokémon GO con el juego de cartas que tiene con invitados a Pikachu con gorra, Wimpod, Golisopod, Meltan y un Mewtwo con un movimiento especial.

¿Cuándo se lleva a cabo el evento?

La fecha de inicio del evento ‘Fusión’ de Pokémon GO con el juego de cartas es el jueves 16 a las 10:00 a.m. y estará disponible hasta el jueves 30 de junio de 2022 a las 8:00 p.m.

¿Cómo conseguir a Pikachu con gorra, Wimpod y Golisopod en el evento ‘Fusión’ de Pokémon GO con el juego de cartas?

Pikachu con gorra y Golisopod aparecerán con frecuencia en estado salvaje y al completar las tareas de la investigación de campo durante el evento. Si tienen suerte, este Pikachu podrá aparecer en versión ‘shiny’ (variocolor). Wimpod también aparecerá en las incursiones de 1 estrella.

Si quieren a Golisopod, debern usar 400 Caramelos para evolucionar a Wimpod.

Otros Pokémon que aparecerán en estado salvaje durante el evento serán Bulbasaur, Ivysaur, Charmander, Charmeleon, Squirtle, Wartortle, Rattata de Alola, Slowpoke, Magikarp, Eevee, Spinarak, Natu, Aipom, Numel, Bidoof, Pidove, Onix (raro), Chansey (raro), Snorlax (raro), Dragonite (raro) y Slaking (raro).

Lunatone y Solrock también aparecerán salvajes por todo el mundo durante el evento. Después, Lunatone aparecerá en el hemisferio occidental y Solrock en el hemisferio oriental.

¿Cómo conseguir un Meltan ‘shiny’ (variocolor)?

Como ya saben, para conseguir a Meltan en Pokémon GO necesitamos una Caja Misteriosa que nos dan al transferir un Pokémon de Pokémon GO a HOME, Let’s Go, Pikachu! o Let’s Go, Eevee!. Si usamos la Caja durante el evento podría aparecer un Meltan variocolor.

El tiempo que debemos esperar antes de poder abrir la Caja Misteriosa durante el evento ha sido reducido.

Cómo conseguir el Mewtwo especial en el evento Fusión del juego de cartas de Pokémon GO

Entre el 16 y el 23 de junio de 2022 podremos encontrar un Mewtwo que conoce el ataque cargado Bola Sombra en las incursiones de cinco estrellas. Entre el 23 de junio y el 1 de julio de 2022 podremos encontrar un Mewtwo con el ataque cargado Onda Mental en el mismo tipo de incursiones.

Ya que hablamos de incursiones, vamos a conocer los Pokémon que podremos encontrar en ellas durante el evento:

Una estrella : Chansey, Larvitar, Timburr y Wimpod.

: Chansey, Larvitar, Timburr y Wimpod. Tres estrellas : Exeggutor de Alola, Snorlax, Dragonite y Slaking.

: Exeggutor de Alola, Snorlax, Dragonite y Slaking. Cinco estrellas : Mewtwo con Bola Sombra u Onda Mental.

: Mewtwo con Bola Sombra u Onda Mental. Megaincursiones: Mega-Venusaur, Mega-Charizard X, Mega Charizard Y y Mega Blastoise.

Desafíos de colección

Durante el evento Fusión de Pokémon GO con el juego de cartas tendremos disponibles seis desafíos de colección. Si los completamos ganaremos PX, un Módulo Cebo, una incubadora y posibles encuentros con Venusaur, Charizard, Blastoise y Meltan.

Desde el 23 de junio de 2022 hasta el final del evento habrán otros tres desafíos de colección disponibles en los que conseguiremos encuentros adicionales con Venusaur, Charizard y Blastoise.

Fuente: sitio web oficial del juego