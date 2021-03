Pokémon GO: esto es lo que traerá el Día del Incienso (14/03/2021)

La Temporada de leyendas no es el único evento del que los jugadores de Pokémon GO han de estar atentos. El 14 de marzo, los entrenadores podrán participar en el Día del Incienso. Como sugiere su nombre, diferentes Pokémon se sentirán atraídos por este objeto. No obstante, aquellos que estén en busca de un Beldum son los que se verán más beneficiados.

¿Qué traerá el Día del Incienso a Pokémon GO?

Además de Beldum, Metang y Metagross, los jugadores de Pokémon GO podrán hacerse con otras criaturas de tipo Psíquico y Acero durante el Día del Incienso.

Durante este evento, Beldum y su versión variocolor se sentirán especialmente atraídos por el Incienso. Como si eso no fuera suficiente, aquellos que evolucionen un Metang durante el Día del Incienso recibirán Metagross con la habilidad Puño Meteoro (Acero).

Estos no serán los únicos que serán atraídos por el Incienso. Según la hora, los entrenadores podrán hacerse con Pokémon de tipo Psíquico y Acero. Estos incluyen a Natu, Girafarig, Meditite, Baltoy, Munna, Diglett (Alola), Magnemite, Aron, Bronzor y Shieldon.

Aquellos jugadores de Pokémon GO que busquen un Beldum o quieran evolucionar su Metang a un Metagross no pueden perderse el Día del Incienso.

He aquí los tipos de Pokémon que los jugadores podrán conseguir durante el Día del Incienso:

11:00 AM – 12:00 PM (hora local): Pokémon de tipo Psíquico

Pokémon de tipo Psíquico 12:00 PM – 1:00 PM ( hora local): Pokémon de tipo Acero

Pokémon de tipo Acero 1:00 PM a 2:00 PM (hora local): Pokémon de tipo Psíquico

Pokémon de tipo Psíquico 2:00 PM a 15:00 PM (hora local): Pokémon de tipo Acero

Pokémon de tipo Acero 3:00 PM a 4:00 PM (hora local): Pokémon de tipo Psíquico

Pokémon de tipo Psíquico 4:00 PM a 5:00 PM (hora local): Pokémon de tipo Acero

A lo largo del Día del Incienso, los jugadores de Pokémon GO podrán ir a la Tienda y comprar un lote exclusivo del evento con una Pokémoneda. ¡Aprovechen la promoción!

Pokémon GO está disponible para dispositivos móviles Android y iOS.

Fuente: página oficial de Pokémon GO