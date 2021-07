¡La Temporada de los Descubrimientos de Pokémon GO continúa en marcha! A lo largo de julio (2021), los usuarios del título para móviles han podido disfrutar de múltiples actividades. ¡Y todavía quedan unas cuantas antes de que empiece agosto! Si bien todavía se desconoce exactamente todo lo que llegará en agosto (2021), Niantic ha dado a conocer que el próximo Día de la Comunidad de Pokémon GO se enfocará en nada más ni menos que Eevee.

A continuación, encontrarán todo lo que deben saber al respecto.

¿Cuándo se hará el Día de la Comunidad de agosto (2021) de Pokémon GO?

Por primera vez, el Día de la Comunidad comprenderá 2 días. El Día de la Comunidad de agosto se hará entre las 11:00 AM y las 5:00 PM del 13 y 14 de agosto (hora local).

¿Qué traerá este evento?

Los siguientes bonos estarán activos durante el Día de la Comunidad de agosto (2021):

Aparecerán más Eevee salvajes, tanto su versión normal como variocolor, en Pokémon GO.

Aquellos que tomen fotos durante el Día de la Comunidad de mayo se llevarán una sorpresa.

Por $1 dólar estadounidense o el equivalente en la moneda local, se podrá acceder a la investigación especial exclusiva del Día de la Comunidad de Eevee, Lo que quieras ser.

Los Huevos solo necesitarán un cuarto de la distancia para eclosionar.

El Incienso activado durante el evento durará 3 horas.

Los Módulos Cebo activados durante el evento durarán 3 horas.

¿Qué otros bonos habrá durante el fin de semana?

Entre las 10:00 AM del 13 de agosto y las 10:00 AM del 16 de agosto (hora Colombia), todo Eevee evolucionado obtendrá un ataque especial. He aquí la lista de habilidades:

Vaporeon : Escaldar

: Escaldar Jolteon : Electrocañón

: Electrocañón Flareon : Fuerza Bruta

: Fuerza Bruta Espeon : Bola Sombra

: Bola Sombra Umbreon : Psíquico

: Psíquico Leafeon : Recurrente

: Recurrente Glaceon : Hidropulso

: Hidropulso Sylveon: Psicocarga

¡Eso no es todo! Los Eevee atrapados o que eclosionen de huevos conocerán Última Baza, evolucionar a un Sylveon costará menos corazones de lo habitual y habrá una Investigación temporal especial disponible. Esta tendrá como recompensa un Módulo Cebo Musgoso y un Módulo Cebo Glaciar. También habrá un Pack Día de la Comunidad (1280 Pokémonedas) con 50 Ultra Balls, 5 Inciensos, una MT élite de ataque rápido y una MT élite de ataque cargado.

Pokémon GO está disponible para dispositivos móviles Android y iOS.

Fuente: página oficial de Pokémon GO