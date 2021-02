Pokémon GO: estos son los eventos que traerá febrero (2021)

¡Febrero ha comenzado! Esperamos que estén preparados, jugadores de Pokémon GO, ya que Niantic tiene muchos eventos preparados para febrero de 2021. A continuación, los listaremos.

Encuentro de logro de investigación de febrero

Entre el 1 de febrero y el 1 de marzo a las 4:00 PM (hora Colombia), los jugadores encontrarán a Snorlax en los logros de investigación.

Pokémon destacados en las incursiones de cinco estrellas y megaincursiones de Pokémon GO

Las aves legendarias de Kanto aparecerán una vez más como Pokémon destacados de las incursiones de cinco estrellas de Pokémon GO.

Estos serán los Pokémon destacados en las incursiones de cinco estrellas de Pokémon GO:

Raikou aparecerá entre el 31 de enero y el 4 de febrero a las 10:00 AM (hora local).

aparecerá entre el 31 de enero y el 4 de febrero a las 10:00 AM (hora local). Suicune aparecerá entre el 4 y 9 de febrero a las 10:00 (hora local).

aparecerá entre el 4 y 9 de febrero a las 10:00 (hora local). Latias y Latios aparecerán entre el 9 de febrero a las 10:00 AM y el 20 del mismo mes a las 9:00 AM (hora local).

y aparecerán entre el 9 de febrero a las 10:00 AM y el 20 del mismo mes a las 9:00 AM (hora local). Articuno, Zapdos, Moltres y Mewtwo aparecerán entre el 20 de febrero a las 9:00 AM y el 1 de marzo a las 8:00 AM (hora local).

Estos serán los Pokémon destacados en las megaincursiones de Pokémon GO:

Mega-Venusaur , Mega-Ampharos y Mega-Houndoom aparecerán entre el 19 de enero y el 9 de febrero a las 10:00 AM (hora local).

, y aparecerán entre el 19 de enero y el 9 de febrero a las 10:00 AM (hora local). Mega-Pidgeot , Mega-Ampharos y un Pokémon megaevolucionado sorpresa aparecerán entre el 9 de febrero a las 10:00 AM y el 20 del mismo mes a las 9:00 AM (hora local).

, y un Pokémon megaevolucionado sorpresa aparecerán entre el 9 de febrero a las 10:00 AM y el 20 del mismo mes a las 9:00 AM (hora local). Mega-Venusaur, Mega-Charizard X, Mega-Charizard Y y Mega-Blastoise aparecerán entre el 20 de febrero y el 1 de marzo.

Horas del Pokémon destacado

A lo largo de febrero, la hora del Pokémon destacado tendrá lugar todos los martes a las 6:00 PM (hora local). Cada hora habrá un Pokémon destacado y un bonus especial diferentes.

9 de febrero : Miltank será el protagonista y habrá el doble de Polvo Estelar por atrapar Pokémon.

16 de febrero : Luvdisc será el protagonista y habrá el doble experiencia por atrapar Pokémon.

: Luvdisc será el protagonista y habrá el doble experiencia por atrapar Pokémon. 23 de febrero: Pikachu será el protagonista y habrá el doble de Caramelos por atrapar Pokémon.

El Team GO Rocket regresa

Entre los muchos eventos de febrero (2021), uno permitirá que los usuarios de Pokémon GO se enfrenten nuevamente al Team GO Rocket.

Entre el 2 y 7 de febrero a las 10:00 AM (hora local), los Reclutas del Team GO Rocket aparecerán con nuevos Pokémon oscuros. Al derrotar a los líderes del Team GO Rocket, los jugadores tendrán una probabilidad de encontrar un Pokémon oscuro variocolor. Para obtener más información sobre estos Pokémon, basta con seguir este enlace.

Día de la Comunidad de febrero

En lo que respecta a eventos de febrero (2021), no puede faltar el Día de la Comunidad de Pokémon GO.

El 7 de febrero, desde las 11:00 AM hasta las 5:00 PM (hora local), se celebrará el Día de la Comunidad. Este será protagonizado por nadie más ni menos que Roselia. Durante el evento, los que evolucionen a Roselia obtendrán un Roserade con el ataque cargado Meteorobola (de tipo Fuego) y el ataque rápido Recurrente.

Evento de Pokémon GO dedicado al Año del Buey

Además de celebrar San Valentín, Pokémon GO también celebrará el Año del Buey.

Entre el 9 y 14 de febrero, los jugadores de Pokémon GO encontrarán con más frecuencia Pokémon rojos con motivo del Año del Buey. Entre estos se encontrarán Krabby, Goldeen, Magmar, Magikarp, Miltank, Meditite y Tepig. Como si eso no fuera suficiente, Mega-Pidgeot, Mega-Gyarados y Mega-Ampharos aparecerán en las megaincursiones desde el 9 de febrero a las 10:00 AM hasta el 20 del mismo mes a las 9:00 AM (hora local).

Para saber más sobre el evento del Año del Buey en Pokémon Go, basta con seguir este enlace.

Celebración del día de San Valentín en Pokémon GO

Entre el 8 y 15 de febrero, todos los jugadores de Pokémon GO podrán competir en la Copa Pasión con temática de San Valentín en la Liga Combates GO. El equipo solo podrá estar conformado por Pokémon rojos o rosas con PC máximos de 1500. No se permitirán Pokémon Legendarios ni singulares en los equipos.

Desde el 14 de febrero a la 1:00 PM hasta el 18 del mismo mes a las 8:00 PM (hora local), los entrenadores también podrán participar en el evento anual de San Valentín. En este, varios Pokémon harán su debut en Pokémon GO. Todavía se desconoce cuáles.

Tour de Pokémon GO: Kanto

¿Verde o rojo? La elección está en sus manos.

El Tour de Pokémon GO: Kanto dará comienzo el 20 de febrero. Los titulares de las entradas tendrán hasta que termine el evento para elegir entre la Edición Roja y la Edición Verde. Para ver las diferencias, recomendamos seguir este enlace.

Lotes semanales de 1 Pokémoneda

Cada semana de febrero habrá un lote diferente por 1 Pokémoneda en la Tienda:

Desde el 1 de febrero , habrá un lote con los siguientes objetos: 20 Poké Balls , 1 pase de incursión remota y 1 radar Rocket .

, habrá un lote con los siguientes objetos: , y . A partir del 8 de febrero de 2021 , habrá un lote con los siguientes objetos: 8 Inciensos , 16 Bayas Frambu y 10 Bayas Pinia .

, habrá un lote con los siguientes objetos: , y . Desde el 15 de febrero de 2021 , habrá un lote con los siguientes objetos: 1 pase de incursión remota , 20 Poké Balls , 10 Super Balls y 5 Ultra Balls .

, habrá un lote con los siguientes objetos: , , y . A partir del 22 de febrero de 2021, habrá un lote con los siguientes objetos: 20 Poké Balls, 1 pase de incursión remota y 5 Inciensos.

Mejoras a la calidad de vida

Para ver algunas de las actualizaciones que llegarán a Pokémon GO a lo largo de febrero (2021), basta con seguir este enlace.

Pokémon GO está disponible para dispositivos móviles Android y iOS.

Fuente: página oficial de Pokémon GO