Pokémon GO: así es el evento del año nuevo lunar (2022)

El año del tigre ya está aquí. No son pocos los juegos que celebran la llegada del año nuevo lunar o chino y Pokémon GO es uno de ellos, así que vamos a conocer los bonos, incursiones y sorpresas protagonizadas por Litleo que no esperan.

¿Cuál es la fecha del evento del año nuevo lunar en Pokémon GO?

El evento comenzará el martes 1 de febrero a las 10:00 am (hora local) y terminará el lunes 7 de febrero de 2022 a las 8:00 pm.

¿Cuáles son los bonos del evento?

Mayor probabilidad de conseguir Pokémon con suerte en intercambios.

Mayor probabilidad de entablar una amistad con suerte

Doble de Polvo Estelar por abrir regalos

Un intercambio especial adicional al día

Encuentros salvajes

Durante el evento del año nuevo lunar en Pokémon GO, las siguientes criaturas aparecerán con más frecuencia de modo salvaje:

Paras

Meowth

Growlithe

Voltorb

Voltorb de Hisui

Magikarp

Torchic

Litleo

Electabuzz (raro)

Gyarados (raro)

Combusken (raro)

Con la excepción de Combusken y el Voltorb de Hisui, todos podrán aparecer en versión ‘shiny’ (variocolor).

Incursiones y huevos en el evento del año nuevo lunar de Pokémon GO

1 estrella : Magikarp, Shinx, Darumaka, Litleo y Espurr

: Magikarp, Shinx, Darumaka, Litleo y Espurr 3 estrellas : Charizard, Flareon, Shuckle, Delcatty, Absol y Druddigon

: Charizard, Flareon, Shuckle, Delcatty, Absol y Druddigon 5 estrellas : Regirock con Terremoto

: Regirock con Terremoto Megaincursiones: Mega-Houndoom

Huevos de siete kilómetros: Shuckle, Slugma, Darumaka, Scraggy y Litleo

Con la excepción de Flareon, Scraggy y Delcatty, todos podrán aparecer en versión ‘shiny’ (variocolor).

Tareas de la investigación temporal y de campo

Al completar las tareas de la investigación de campo podremos encontraros los siguientes Pokémon:

Meowth de Alola

Meowth de Galar

Magikarp

Darumaka

Litleo

Espurr

Al completar determinadas tareas de investigación de campo podremos ganar Megaenergía para Mega-Gyarados.

También habrá dos desafíos de Investigación temporal centrados en capturar y entablar amistades. Si los completamos podremos conseguir a: Litleo y Espurr.

Fuente: sitio web oficial del juego