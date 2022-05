Pokémon GO: termina la temporada con el evento De Alola a Alola

La Temporada de Alola de Pokémon GO está a punto de terminar, pero tendremos un último evento ‘De Alola a Alola’ con una historia de investigación especial que se bifurcará y ofrecerá varias tareas y premios según la ruta que escojamos.

Pero antes de que comience tenemos unos días más para terminar de disfrutar el Festival acuático y conseguir a Lapras con bufanda.

¿Cuál es la fecha del evento de final de temporada De Alola a Alola en Pokémon GO?

Este evento comenzará el miércoles 25 a las 10:00 a.m. y terminará el martes 31 de mayo de 2022 a las 8:00 p.m.

Esto es lo que estará disponible durante el evento recibiremos el Doble de Polvo Estelar al abrir regalos y podremos participar en el Desafío de colección temático de Alola. La recompensa por completarlo es una insignia de Pokécolector Élite, 15.000 PX, 15 Ultra Balls y un encuentro con Rockruff.

Si evolucionamos un Cubone en Pokémon GO durante el evento conseguiremos un Marowak de Alola con el ataque cargado Hueso Sombrío.

Este ataque tendrá los siguientes modificadores:

Combates de Entrenador: 75 de potencia

Gimnasios e incursiones: 80 de potencia

Durante el evento también aparecerán en la tienda de Pokémon GO las adorables mochilas con los iniciales de Alola: Rowlet, Litten y Popplio. No se preocupen si no pueden comprarlas todavía. Seguirán estando disponibles una vez finalizado.

Investigación especial de final de temporada: De Alola a Alola

Si completamos las cuatro historias de investigación especial exclusivas del evento antes del 1 de junio de 2022 a las 9:59 p.m., desbloquearemos la historia de investigación especial de fin de temporada. Las entradas para acceder también estarán a la venta en la Tienda.

Al jugar, podremos podrás elegir entre las islas de Melemele, Akala, Ula-Ula y Poni, cada una con diferentes tareas y premios.

Ruta de la isla Melemele

Sus tareas se centrarán en desafíos sociales como enviar regalos y sacar instantáneas. Las recompensas son:

Dos Pokochos

Un Módulo Cebo

Cuatro Huevos suerte

Un encuentro con Raichu de Alola (puede ser ‘shiny’)

Un gorro para el avatar de Oricorio Estilo Animado (puede ser ‘shiny’)

Ruta de la isla Akala

Sus tareas se centrarán en desafíos como recorrer ciertos kilómetros y girar Poképaradas. Las recompensas serán:

Un Incienso

Dos incubadora

Una superincubadora I

Un encuentro con Marowak de Alola (puede ser ‘shiny’)

Un gorro para el avatar de Oricorio Estilo Plácido (puede ser ‘shiny’)

Ruta de la isla Ula-Ula

Sus tareas se centrarán en desafíos como atrapar cierta cantidad de Pokémon o conseguir algunos tipos de lanzamientos. Las recompensas disponibles son:

Un Módulo Cebo Glaciar

Un Módulo Cebo Magnético

Cuatro Inciensos

Un encuentro con Vulpix de Alola (puede ser ‘shiny’)

Un gorro para el avatar de Oricorio Estilo Apasionado (puede ser ‘shiny’)

Ruta de la isla Poni

Sus tareas se centrarán en desafíos como ganar Combates de Entrenador en la Liga Combates GO o derrotar a los líderes del Team GO Rocket. Las recompensas disponibles son:

Un radar Rocket

Tres Trozos Estrella

Un pase de combate premium

Un encuentro con Exeggutor de Alola (puede ser ‘shiny’)

Un gorro para el avatar de Oricorio Estilo Refinado (puede ser ‘shiny’)

Pokémon del evento ‘De Alola a Alola’ en Pokémon GO

Encuentros salvajes

Los siguientes Pokémon aparecerán en estado salvaje con más frecuencia.

Rattata de Alol

Cubone

Rowlet

Popplio

Pikipek

Yungoos

Meowth de Alola (raro)

Exeggutor de Alola (raro)

Incursiones

Los siguientes Pokémon aparecerán en las incursiones.

Una estrella : Rattata de Alola, Geodude de Alola, Diglett de Alola, Grimer de Alola y Rockruff

: Rattata de Alola, Geodude de Alola, Diglett de Alola, Grimer de Alola y Rockruff Tres estrellas : Raichu de Alola, Exeggutor de Alola y Marowak de Alola.

: Raichu de Alola, Exeggutor de Alola y Marowak de Alola. Cinco estrellas: Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu y Tapu Fini.

Huevos

Los siguientes Pokémon surgirán de la eclosión de Huevos de 7 km.

Rattata de Alola

Dewpider

Fomantis

Oranguru

Meowth de Alola

Grimer de Alola

Sandshrew de Alola

Vulpix de Alola

Digglet de Alola

Stufful

Encuentros de tarea de investigación de campo

Al completar las tareas de la investigación de campo podremos encontrar los siguientes Pokémon:

Rowlet

Litten

Popplio

Pikipek

Yungoos

Fuente: Niantic