Uno de los mejores regalos que podemos tener en Pokémon GO son los huevos de siete kilómetros. Estos objetos, decorados con colores amarillo y rosado, eran una fuente segura de Pokémon bebés. Pero las cosas han cambiado.

Ahora, esta clase de huevos eclosionarán para sorprendernos con un Pokémon fósil. En este momento podemos conseguir a Omanyte, Kabuto, Aerodactyl, Lileep, Anorith, Cranidos, Shieldon, Tirtouga y Archen de esta forma.

Eso significa que los Pokémon fósiles ya no se podrán conseguir en huevos de 2.5 y 10 kilómetros. Si están a la búsqueda de un Riolu, la pre-evolución de Lucario, solo podrán conseguirlo mediante los de 10 kilómetros.

Todo parece indicar que este cambio no es permanente para Pokémon GO y las cosas regresarán eventualmente a la normalidad, pero Niantic no ha revelado cuándo. Mientras tanto, esta es una gran oportunidad de conseguir nuevos Pokémon como Tirtouga y Archen, así como los Dulces suficientes para hacerlos evolucionar.

Recuerden que el próximo 27 de febrero se celebrará el Día de Pokémon. Es muy posible que tengamos un evento especial en Pokémon GO y otros títulos para celebrarlo. También conoceremos los resultados de la encuesta oficial para elegir los mejores Pokémon.

Fuente: sitio web oficial de Pokémon GO