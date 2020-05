Pokémon GO se ha convertido en uno de los videojuegos estrella de esta época de confinamiento. Todo gracias a una buena cantidad de cambios que permiten disfrutarlo desde casa. Elementos como las incursiones remotas, nuevas maneras de obtener monedas y muchos otros cambios hacen que no tengamos que salir de paseo para pasarla bien con los Pokémon.

Tristemente, el primer día de junio no vamos a poder contar con este videojuego para ayudarnos a pasar el día. Niantic ha anunciado que Pokémon GO estará fuera de servicio durante varias horas ese día debido a un necesario mantenimiento de servidores.

El juego no funcionará entre la 1 p.m. y las 8 p.m. del lunes 1 de junio de 2020 (hora de Colombia). Esas son siete horas en las que no podremos acceder a Pokémon GO.

El equipo de Niantic ofrece disculpas a los jugadores por los inconvenientes que esta caída del servicio pueda causar.

Mientras llega esa ‘fatídica’ fecha, podemos seguir disfrutando de todo el entretenimiento que nos ofrece este divertido título. Recuerden que entre el 24 y el 25 de mayo podremos votar en la encuesta para elegir a los Pokémon protagonistas de los Días de la Comunidad de junio y julio.

Fuente: Pokémon GO Live.