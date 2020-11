Como ya saben, ahora podemos mover nuestras criaturas desde Pokémon GO a la aplicación Pokémon Home. Si no saben cómo hacerlo, descúbranlo aquí. Para celebrarlo, Pokémon GO va a celebrar un evento especial que, entre otras cosas, nos permitirá obtener versiones variocolor (shiny) de Meltan y Slowpoke.

El evento comenzará a las 8:00 a.m. del 17 de noviembre de 2020 y terminará el lunes 23 a las 10:00 p.m.

Estas serán las características del evento Pokémon GO x Pokémon Home:

Activar una caja misteriosa en Pokémon GO durante el evento podrá darnos un Meltan variocolor (shiny). Esta versión de este Pokémon solo estará disponible durante ciertos eventos especiales. Descubran cómo obtener cajas misteriosas aquí .

. Sandshrew de Alola, Zubat, Diglett de Alola, Slowpoke, Magnemite, Ditto, Porygon, Hoothoot, Remoraid, Whismur, Lileep, Anorith, Cottonee y Foongus aparecerán más a menudo de forma salvaje.

Nidoran ♀, Nidoran ♂, Slowpoke, Omanyte, Kabuto, Lileep y Anorith aparecerán en huevos de 5 kilómetros.

Vulpix de Alola, Slowpoke, Magnemite, Shinx, Timburr y Klink aparecerán en incursiones. Slowpoke podrá ser variocolor (shiny) .

. Una investigación limitada nos recompensará con mega energía para Pidgeot, pokébolas, encuentros con Slowpoke, Gible, etc.

Mega Pidgeot recibirá un potenciador de CP durante el evento.

Cobalion, Terrakion y Virizion se podrán enfrentar en incursiones de cinco estrellas.

Podremos encontrar objetos especiales para el avatar en la tienda de objetos, como la chaqueta, vestido y zapatos de Melmetal y las gafas del profesor Grand Oak.

Fuente: sitio web oficial de Pokémon GO