Pokémon GO: enfrenta a Jessie y James antes de que desaparezcan

A comienzos de julio les informamos que los globos del Equipo Rocket estaban surcando los cielos cuando jugábamos Pokémon GO. En ocasiones, uno de esos globos podía ser el icónico Globo Meowth que tenía como pasajeros a Jessie y James. Eso nos permitía enfrentarnos a la reconocida pareja de villanos cómicos de la serie de ‘anime’.

Pero, aburridos de haber sido vencidos una y otra vez, Jessie y James se preparan para decir adiós a Pokémon GO. La fecha en que desaparecerán será el miércoles 30 de septiembre de 2020. Afortunadamente, tenemos tiempo y más posibilidades de enfrentarlos antes de ese fatídico día.

Por eso, desde el martes 22 de septiembre hasta el momento de su despedida, el Globo de Meowth con Jessie y James aparecerá con más frecuencia de lo habitual. ¡No pierdan esta última oportunidad de mandar por los aires a este malvado, pero divertido duo!

Jessie y James no son personajes originales de los juegos de Pokémon. Fueron creados para el ‘anime’ y alcanzaron tal nivel de popularidad que fueron agregados a Pokémon Yellow. También aparecieron en Pokémon: Let’s Go! Pikachu y Let’s Go! Eevee.

Vamos a extrañar esta pareja en el juego, Recordaremos siempre su lema: «preparense para los problemas y más vale que teman».

Fuente: sitio web oficial de Pokémon GO