Pokémon GO: ¿llegarán los Pokémon Paradoja? Puede que si como puede que no

Pokémon GO continúa añadiendo criaturas de las últimas generaciones y un nuevo arte publicado que celebra los nueve años del juego para móviles presenta los Pokémon Paradox o Paradoja introducidos en Scarlet / Violet. Si bien esto podría dar a entender que su aparición en Pokémon GO es un hecho, hay precedenets que indican lo contrario.

En la imagen se pueden ver Pokémon anunciados, así como otros que no han llegado, tal como Mega Metagross. Sin embargo, los que más ponen la duda son Great Tusk y Iron Treads, pasado y futuro de Donphan en una realidad alterna. Estos Pokémon Paradoja son hasta ahora exclusivos de Pokémon Scarlet / Violet. En algunos casos anteriores, los Pokémon presentados en ciertos artes no resultaron llegando a Pokémon GO. Tal cosa ocurrió en 2021 cuando se podía ver a Mega Mewtwo X en el arte de aniversario, pero hasta el momento la megaevolución no ha tenido lugar en el título móvil.

Keep the good times GO-ing! 🎉🥳



It’s time to celebrate 9 years of catching, battling, and making new friends in #PokemonGO!https://t.co/Sv2pGTk8Gj pic.twitter.com/nl0YNNO2Ig — Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 6, 2025

Por su parte y arte, Mega Lucario apareció en el arte de aniversario del 2020, pero tardaría un buen tiempo en hacerse notar en Pokémon GO. En 2023, Goodra de Hisui se destacó en el arte de aniversario para permanecer desaparecido en la actualidad. Al parecer, al entonces desarrollador Niantic le gustaba ‘trollear’ a sus jugadores. Falta ver si Scopely, el nuevo encargado de Pokémon GO, es menos antojador con el público que alimenta el juego.

Lo cierto es que los artes de aniversario, si bien dan una idea de las celebraciones, no son una fuente oficial de confirmación sobre futuras adiciones a Pokémon GO. Es posible que los Pokémon mencionados y no añadidos estuviesen entre los planes y fuesen descartados por X o Y motivo –nada que ver con Kalos–. En redes sociales los fanáticos suelen afianzarse en las señales más ínfimas para crear oleadas de rumores o «verdades» infundadas, pero esto no es sano y sí muy desinformante.

Por ahora solo nos resta esperar a una noticia oficial por parte de Scopely y Pokémon GO que nos confirmen con fecha y todo la llegada de los Pokémon Paradoja al juego de realidad aumentada. Recordemos que hay un Pokémon Presents el 22 de julio, así que muy posiblemente tendremos noticias mientras esperamos en vano e ilusoriamente por los tan solicitados RPG de Game Boy/Color/Advance en Nintendo Switch Online.