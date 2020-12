Pokémon GO: Machop protagonizará el Día de la Comunidad de enero

Aunque 2020 todavía no ha terminado, Niantic ya está pensando en lo que hará durante el próximo año. A través de la página oficial de Pokémon GO, la compañía ha dado a conocer que Machop será el protagonista del primer Día de la Comunidad de 2021. Si aún no han capturado a este Pokémon o desean hacerse con su versión variocolor, este será el momento perfecto.

¿Cuándo es el Día de la Comunidad de enero (2021)?

Este se llevará a cabo el 16 de enero de 2021 entre las 11:00 AM y las 5:00 PM (hora local).

¿Qué traerá esta edición del Día de la Comunidad?

Machoke y Machamp: las evoluciones de Machop, el protagonista del primer Día de la Comunidad de 2021 en Pokémon GO

Como es costumbre, el Pokémon protagonista aparecerá con más frecuencia durante ese día. Esto no solo permitirá que los entrenadores tengan más posibilidades para hacerse con un Machap normal, sino uno variocolor. ¡Eso no es todo! Los jugadores que evolucionen un Machoke durante el evento o hasta dos horas después de que acabe podrán conseguir un Machamp con la habilidad Vendetta. Adicionalmente, Niantic está invitando a los entrenadores a que tomen fotos durante el evento. ¿Qué sorpresa tendrá preparada?

El primer Día de la Comunidad de 2021 también ofrecerá los siguientes bonos:

El triple de Polvos Estelares por captura

El Incienso activado durante el evento durará tres horas

Durante el evento, los jugadores podrán hacerse con un conjunto de Día de la Comunidad especial por 1280 Pokémonedas. Este contendrá una MT élite de ataque cargado, cuatro Inciensos, cuatro Trozos Estrella y 30 Ultra Balls. También podrán acceder a la historia de investigación especial exclusiva del Día de la Comunidad de Machop por $1 dolar. No obstante, aquellos que compren una entrada para el evento Tour de Pokémon GO: Kanto antes de las 2:59 AM (hora Colombia) del 15 de enero conseguirán gratis esta historia de investigación.

Pokémon GO está disponible para dispositivos móviles Android y iOS.

Fuente: página oficial de Pokémon GO