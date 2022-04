Pokémon GO: la Megaevolución y Megaenergía cambiarán con la llegada de Meganiveles

Además de estar probando su nuevo juego Peridot, Niantic está trabajando fuertemente en nuevo contenido para Pokémon GO y acaba de anunciar un cambio radical a la forma en que funciona la Megaevolución y la Megaenergía con una nueva actualización que introduce los Meganiveles .

La mayoría de las megaincursiones serán más fáciles y podremos hacer que nuestros Pokémon megaevolucionen desde la pantalla de preparación de las incursiones y los combates. Los que hayamos megaevolucionado con anterioridad tendrán un efecto visual adicional en su página de información. También van a cambiar la forma de usar la Megaenergía.

Pueden conocer más sobre estos cambios viendo este video en el que Ibe Owunwanne, gerente de producto de Pokémon GO, explica las novedades. No olviden activar los subtítulos en español.

Cómo funcionarán los Meganiveles en Pokémon GO

Cada vez que causemos una Megaevolución de un Pokémon en Pokémon GO aumentaremos su Meganivel, consiguiendo bonus que estarán activos mientras esté megaevolucionado. Los bonus varían según el Pokémon y mejorarán a medida que aumenten los Meganiveles.

Bonus actuales

Más Caramelos al atrapar Pokémon del mismo tipo que el Pokémon megaevolucionado.

Al usar un Pokémon megaevolucionado en una incursión o un combate de Gimnasio, los ataques de los Pokémon de los Entrenadores que desafíen esa misma incursión o Gimnasio infligirán más daño. Los ataques de sus Pokémon harán aún más daño si el ataque es del mismo tipo que el del Pokémon megaevolucionado.

Nuevos bonus

Más posibilidades de ganar Caramelos ++ al atrapar Pokémon que sean del mismo tipo del Pokémon megaevolucionado.

Más PX por atrapar Pokémon del mismo tipo del Pokémon megaevolucionado.

El periodo de descanso de los Pokémon disminuye a medida que aumenta su meganivel.

Cómo cambiará el uso de la Megaenergía

Si un Pokémon tiene una Megaevolución, podremos volver a hacerlo en el futuro sin tener que usar Megaenergía. Eso sí, el Pokémon quedará cansado y necesitará un tiempo antes de poder volver a megaevolucionar.

Pero la Megaenergía no desaparecerá de Pokémon GO. Podemos usarla para reducir el periodo de descanso del Pokémon. La Megaenergía necesaria para la Megaevolución de un personaje en Pokémon GO será menor a medida que se reduzca el periodo de descanso del Pokémon.

Estos cambios ya fueron implementados en Australia y Nueva Zelanda. Es cuestión de tiempo para que lleguen a Colombia y el resto del mundo.

Fuente: Niantic