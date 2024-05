Pokémon GO: cómo conseguir a Necrozma y sus formas Melena Crepuscular y Alas del Alba

El Pokémon legendario de Ultra Sun y Ultra Moon y sus fusiones con los otros legendarios de la séptima generación por fin llegarán al juego. Pronto podremos conseguir a Necrozma y fusionarlo con Solgaleo o Lunara para obtener a Necrozma Melena Crepuscular y Necrozma Alas del Alba.

Vamos a decirles cómo.

Necrozma hará su debut durante la celebración del Pokémon GO Fest 2024 en Sendai (Japón), Madrid (España) y Nueva York (Estados Unidos). Si no se encuentran en ninguna de estas ciudades no se preocupen, también aparecerá después en la versión global del evento.

Cómo conseguir a Necrozma en Pokémon GO

Este Legendario aparecerá por primera vez en el juego en las incursiones de cinco estrellas del Festival de Pokémon GO 2024 que se celebrará del 30 de mayo al 2 de junio de 2024 en Sendai, Japón; del 14 al 16 de junio de 2024 en Madrid, España; y del 5 al 7 de julio de 2024 en Nueva York, Estados Unidos.

Si no están en ninguna de esas ciudades o no pueden asistir de forma presencial, habrá una versión global en línea el 13 y 14 de julio de 2024.

Tengan en cuenta que no es necesario comprar una entrada para el evento para participar en las incursiones de Necrozma.

Cómo conseguir a Necrozma Melena Crepuscular y Necrozma Alas del Alba

Durante el evento Pokémon GO Fest 2024, ya sea en las ediciones presenciales o en la versión Global, podremos participar en una investigación especial que otorgará un nuevo recurso: Energía Fusión Solar o Energía Fusión Lunar (dependiendo de la trama elegida en la investigación). Para poder participar en la investigación es necesario comprar la entrada del evento y tiene un costo de 28.900 pesos colombianos.

Afortunadamente, la Energía Fusión estará disponible para todo el mundo a partir del segundo día del festival global. Recibiremos Energía Fusión Solar o Lunar al derrotar a Necrozma Melena Crepuscular o a Necrozma Alas del Alba respectivamente durante las incursiones.

Necrozma Melena Crepuscular (fusión con Solgaleo) : requiere 1000 puntos de Energía Fusión Solar, 30 Caramelos Necrozma y 30 Caramelos Cosmog. Los Pokémon Necrozma y Solgaleo fusionados en Necrozma Melena Crepuscular conocerán el ataque cargado Meteoimpacto Combates de Entrenador : 135 de potencia Gimnasios e incursiones : 230 de potencia

Necrozma Alas del Alba (fusión con Lunala) : requiere 1000 puntos de Energía Fusión Lunar, 30 Caramelos Necrozma y 30 Caramelos Cosmog. Los Pokémon Necrozma y Lunala fusionados en Necrozma Alas del Alba conocerán el ataque cargado Rayo Umbrío . Combates de Entrenador : 135 de potencia Gimnasios e incursiones : 230 de potencia

La forma fusionada de Necrozma permanecerá activa hasta que decidamos deshacerla.

Recuerden que Pokémon GO finalmente tiene localización oficial al español de Latinoamérica.