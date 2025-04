Pokémon GO ahora tiene un pase de batalla

Cuando anunciamos que Niantic había vendido su popular juego a los creadores de Monopoly GO, muchos sospecharon que los nuevos dueños iban a aprovechar para monetizarlo aún más. No estaban equivocados. Scopely está lanzando de sorpresa un ‘pase de batalla’ en Pokémon GO similar al que tienen juegos como Fortnite.

Este pase en cuestión se llama ‘Pase GO’ y está siendo lanzado de forma limitada y progresiva en ciertas regiones y para ciertos usuarios. Si ven que sus amigos ya lo tienen y ustedes no, eventualmente lo recibirán también. En teoría, el siguiente pase —disponible desde el 6 o el 8 de mayo de 2025— sí estará disponible para todos los jugadores en todo el mundo.

El pase de batalla de Pokémon GO funciona igual que el de otros juegos con sistemas similares. Debemos completar misiones del pase para ganar puntos y subir de nivel. Hay dos rutas en el pase: el Pase GO es gratis y todos los jugadores tendrán acceso a él, y el Pase GO Deluxe será de pago y tendrá más recompensas.

Las recompensas del pase gratis son encuentros con Xerneas y otros Pokémon, Polvo Estelar, PX, Poké Balls y Caramelos. Las del Pase de pago incluyen además un Recuerdo Suerte, Pases de combate prémium, Incienso, un Huevo Suerte, una incubadora, Módulos Cebo, Caramelos ++ y encuentros adicionales.

Dando una mirada en foros y redes sociales, parece que muchos jugadores recibieron el pase con agrado, mientras que otros están criticando que haya otro sistema más de monetización en el juego. Por ahora, parece que la principal preocupación de la mayoría es que no han recibido aún el pase de abril.

Si quieren conocer más sobre el pase de batalla de Pokémon GO, visiten el blog oficial del juego.