Pokémon GO aumentará las formas de conseguir Pokémonedas

El popular Pokémon GO sigue a la vanguardia de los juegos que se adaptaron para poder ser disfrutados desde casa debido a las cuarentenas a las que muchas personas en el mundo estamos sometidos. Desde nuevas formas de conseguir objetos hasta la posibilidad de participar de incursiones de forma remota. No hay excusas para no seguir participando del mundo Pokémon.

Pero Niantic no ha parado. Ahora ha anunciado que piensa reinventar la forma en que funciona el sistema de Pokémonedas.

Hasta ahora, la única forma de conseguir Pokémonedas gratis era defendiendo gimnasios. Comprensiblemente, las cuarentenas hacen cada vez más difícil realizar actividades relacionadas con estos. Por eso, van a ofrecer nuevos métodos para ganar estas monedas sin movernos.

También podemos comprarlas con dinero real.

Para comenzar, reducirán el número que se puede conseguir al defender Gimnasios. En lugar de seis, obtendremos dos cada hora y el máximo del día se aumentará a 55.

¿Cómo vamos a obtener Pokémonedas entonces? Esta es la lista de actividades diarias que nos premiarán con ellas:

Realiza un lanzamiento excelente

Haz evolucionar un Pokémon

Haz un gran lanzamiento

Usa una baya para ayudarte a capturar Pokémon

Consigue una foto instantánea de tu compañero

Captura un Pokémon

Da más poder a un Pokémon una vez

Haz un buen lanzamiento

Transfiere un Pokémon

Gana en una incursión

Estos nuevos sistemas se lanzarán inicialmente en Australia a modo de prueba. Eventualmente llegarán también a los jugadores de Pokémon GO en el resto del mundo.

Fuente: sitio web oficial de Pokémon GO