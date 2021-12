Pokémon GO: qué traerá el primer Día de la Comunidad de 2022

Aún no ha concluido 2021, pero Niantic ya ha revelado algunas novedades que llegarán en 2022. Una de estas es el Pokémon GO Tour 2022. No obstante, este evento no se celebrará hasta febrero. Todavía se desconoce qué llegará en enero. Sin embargo, la compañía ha dado a conocer que el primer Día de la Comunidad de 2022 en Pokémon GO se enfocará en Spheal.

A continuación, encontrarán todo lo que deben saber sobre este Día de la Comunidad.

¿Cuándo se hará el Día de la Comunidad de enero (2022) de Pokémon GO?

El Día de la Comunidad de enero se hará entre las 11:00 AM y las 5:00 PM del 16 de enero de 2022 (hora local). ¡Durante este marco, varias bonificaciones estarán activas!

¿Qué traerá este evento?

Spheal será el protagonista del primer Día de la Comunidad de 2022 en Pokémon GO.

Los siguientes bonos estarán activos durante el Día de la Comunidad de enero (2022):

Aparecerán más Spheal salvajes, tanto su versión normal como variocolor, en Pokémon GO.

Los que evolucionen a Sealeo , la evolución de Spheal, durante el evento o hasta dos horas después de que finalice conseguirán un Walrein con el ataque cargado Carámbano y el ataque rápido Nieve Polvo .

, la evolución de Spheal, durante el evento o hasta dos horas después de que finalice conseguirán un con el ataque cargado y el ataque rápido . Aquellos que tomen fotos durante el Día de la Comunidad de enero (2022) se llevarán una sorpresa.

Por $1 dólar estadounidense o el equivalente en la moneda local, se podrá acceder a la investigación especial exclusiva del Día de la Comunidad de Spheal: La hora de Spheal .

. Los jugadores obtendrán el triple de XP por captura.

Todo incienso activado durante el evento durará 3 horas.

Los Módulos Cebo activados durante el evento durarán 3 horas.

Habrá un Pack Día de la Comunidad. Podrá comprarse por 1280 Pokémonedas y contendrá 50 Ultra Balls, 5 superincubadoras, 5 Huevos Suerte y 1 MT élite de ataque rápido.

En la Tienda, los jugadores encontrarán un paquete con 30 Ultra Balls de forma gratuita.

Pokémon GO está disponible para dispositivos móviles iOS y Android.

Fuente: página oficial de Pokémon GO