Pokémon GO: captura a Rayquaza en marzo, a Snivy en abril (2021)

Con el comienzo de la Semana Meteorológica, los jugadores de Pokémon GO podrán encontrar y capturar una gran variedad de criaturas tipo Agua y Viento. Sin embargo, este no será el único evento en el que podrán participar. Próximamente, los entrenadores de Pokémon GO tendrán la oportunidad de hacerse con el legendario Rayquaza y el pequeño Snivy.

En esta nota explicaremos cómo conseguir a estos Pokémon.

¿Cuándo aparecerá Rayquaza en las incursiones de Pokémon GO?

Entre las 10:00 AM del 27 de marzo y las 8:00 PM (hora local) del 28 de marzo, Rayquaza aparecerá en las incursiones de 5 estrellas junto con Thundurus Forma Tótem. Como si no fuera suficiente, los Rayquaza atrapados tendrán el ataque Vendaval.

Día de la Comunidad (abril) en Pokémon GO

El próximo Día de la Comunidad de Pokémon GO se enfocará en Snivy.

¿Cuándo se hará el Día de la Comunidad de abril (2021)?

El Día de la Comunidad de abril (2021) se hará el 11 de abril de 2021 entre las 11:00 AM y las 5:00 PM (hora local). ¡Ya saben qué hacer el segundo domingo de abril!

¿Qué novedades traerá?

Snivy y su versión variocolor aparecerán con más frecuencia en forma salvaje.

Aquellos que evolucionen a Servine , la evolución de Snivy, durante el evento o hasta dos horas después conseguirán un Serperior con el ataque Planta Feroz .

, la evolución de Snivy, durante el evento o hasta dos horas después conseguirán un con el ataque . Los entrenadores que saquen fotos durante el Día de la Comunidad recibirán una sorpresa.

Habrá un Pack Día de la Comunidad especial de compra única. Tendrá un precio de 1280 Pokémonedas y contendrá 50 Ultra Balls , 4 Trozos Estrella , 4 Módulos Cebo Musgoso y 1 MT élite de ataque cargado .

, , y . Por $1 dólar, los jugadores podrán acceder a la historia de investigación especial exclusiva del Día de la Comunidad: Snivy al sol .

. Habrá el triple de Polvos Estelares por captura.

El Incienso activado durante el evento durará tres horas.

Pokémon GO está disponible para dispositivos móviles Android y iOS.

Fuente: página oficial de Pokémon GO