La temporada de fiestas de Pokémon GO ya terminó con el esperado Tour de Kanto, pero las sorpresas no se detienen y ya está aquí la Temporada de leyendas. Mediante esta, el juego hará un homenaje a los Pokémon Legendarios. Estará disponible desde el lunes 1 de marzo de 2021 a las 8:00 a.m. hasta el martes 1 de junio a las 10:00 a.m.

Incursiones con Tornadus, Thundurus y Landorus

El trio de Legendarios que conocimos en Pokémon Black y White que controlan las fuerzas de la naturaleza finalmente llegaron a Pokémon GO. Ellos aparecerán en las incursiones de cinco estrellas a lo largo de marzo. Sus formas avatar pueden aparecer en versión variocolor (shiny).

Landorus Forma Avatar aparecerá en las incursiones de cinco estrellas desde el lunes 1 de marzo de 2021 a las 8:00 hasta el sábado 6 de marzo de 2021 a las 8:00.

Tornadus Forma Avatar aparecerá en las incursiones de cinco estrellas desde el sábado 6 de marzo de 2021 a las 8:00 hasta el jueves 11 de marzo de 2021 a las 8:00.

Thundurus Forma Avatar aparecerá en las incursiones de cinco estrellas desde el jueves 11 de marzo de 2021 a las 8:00 hasta el martes 16 de marzo de 2021 a las 10:00.

Thundurus Forma Tótem aparecerá en las incursiones de cinco estrellas desde el martes 16 de marzo de 2021 a las 10:00 hasta el martes 30 de marzo de 2021 a las 10:00.

Tornadus Forma Tótem aparecerá en las incursiones de cinco estrellas desde el martes 30 de marzo de 2021 a las 10:00.

Para conseguir Caramelos Tornadus, Thundurus y Landrus tendremos que completar la investigación especial que aparecerá en el comienzo de la temporada con el Profesor Willow.

Los siguientes Pokémon megaevolucionados aparecerán en las megaincursiones.

Mega-Blastoise, Mega-Pidgeot y Mega-Ampharos aparecerán desde el lunes 1 de marzo de 2021 a las 8:00 hasta el martes 16 de marzo de 2021 a las 10:00.

Mega-Houndoom, Mega-Abomasnow y un Pokémon megaevolucionado sorpresa aparecerán a partir del martes 16 de marzo de 2021 a las 10:00.

Pokémon exclusivos de los hemisferios

Durante la Temporada de leyendas de Pokémon GO aumentarán los tipos de Pokémon que aparecerán salvajes de forma exclusiva en el hemisferio norte o en el sur.

En el hemisferio sur, en el que se encuentra Colombia, aparecerán salvajes los Pokémon iniciales de la región de Teselia: Snivy, Tepig y Oshawott. También veremos a Mankey, Yanma, Buizel, Woobat, Pineco, Bagon, Ferroseed y Deerling Forma Otoño.

Si juegan en el hemisferio norte encontrarán los Pokémon iniciales de la región de Sinnoh: Turtwig, Chimchar y Piplup. También aparecerán salvaje Tangela, Combee, Croagunk, Ducklett, Scyther, Dratini, Cottonee t Deerling Forma Primavera.

Pokémon al eclosionar Huevos

Huevos de 2 km : Growlithe, Cubone, Magikarp, Hoppip, Wooper, Dunsparce, Treecko, Torchic, Mudkip, Meditite, Volbeat, Illumise, Wailmer, Spoink, Swablu, Budew, Minccino, Bunnelby, Fletchling y Litleo. Volbeat o Illumise también aparecerán al eclosionar Huevos de 2 km, dependiendo de la región.

: Growlithe, Cubone, Magikarp, Hoppip, Wooper, Dunsparce, Treecko, Torchic, Mudkip, Meditite, Volbeat, Illumise, Wailmer, Spoink, Swablu, Budew, Minccino, Bunnelby, Fletchling y Litleo. Volbeat o Illumise también aparecerán al eclosionar Huevos de 2 km, dependiendo de la región. Huevos de 5 km : Voltorb, Lickitung, Eevee, Ralts, Feebas, Clamperl, Blitzle, Roggenrola, Gothita, Solosis, Chespin, Fennekin y Froakie.

: Voltorb, Lickitung, Eevee, Ralts, Feebas, Clamperl, Blitzle, Roggenrola, Gothita, Solosis, Chespin, Fennekin y Froakie. Huevos de 10 km: Nincada, Shinx, Gible, Riolu, Audino, Timburr, Darumaka, Emolga, Alomomola, Klink, Litwick, Axew, Golett, Rufflet, Espurr y Noibat. Sigilyph también aparecerá al eclosionar Huevos de 10 km en función de dónde se encuentren.

