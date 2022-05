Pokémon HOME 2.0: todas las novedades compatibles con juegos recientes

The Pokémon Company International y Nintendo anunciaron la versión 2.0.0 de Pokémon HOME. Esta permitirá que Pokémon Legends: Arceus y Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl tengan compatibilidad tanto con la aplicación del servicio en la nube, como con los títulos anteriores: Pokémon Sword / Shield, Pokémon: Let’s Go, Pikachu!, Pokémon: Let’s Go, Eevee! y Pokémon GO.

La actualización 2.0.0 de Pokémon HOME estará disponible en las próximas semanas.

Pokémon HOME permite a los entrenadores gestionar su colección de Pokémon en varios de sus juegos. Los jugadores podrán transferir a cada juego únicamente aquellos Pokémon que pueden conseguirse en dicho juego. Si quieren consultar todos los detalles sobre los Pokémon compatibles con cada juego, podrán hacerlo desde el menú Ayuda de la versión para dispositivos móviles de Pokémon HOME.

Presentando la Extraña Ball (Strange Ball)

La historia de Pokémon Legends: Arceus transcurre en un pasado muy remoto del mundo Pokémon, donde aún no existían las Poké Balls de otros juegos. Por este motivo, cuando se transfieren Pokémon obtenidos en Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl, Pokémon Sword / Shield a Pokémon Legends: Arceus, aparecen en Extraña Balls.

Extraña Ball (Strange Ball).

Las Extraña Balls (Strange Ball) sólo están disponibles en Pokémon Legends: Arceus, Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl. Todos los Pokémon capturados en Pokémon Legends: Arceus que se transfieran a Pokémon Sword / Shield aparecerán en Poké Balls normales.

En Pokémon HOME, los jugadores podrán ver la Poké Ball con la que se capturó a cada Pokémon.

Cómo conseguir Pokémon especiales en Pokémon HOME

Para celebrar la compatibilidad de Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl y Pokémon Legends: Arceus con Pokémon HOME, ciertos Pokémon especiales podrán obtenerse como regalo al vincular estos juegos a Pokémon HOME.

Pokémon HOME se convierte finalmente en la estación central para los juegos de Pokémon.

Conectividad con Pokémon Legends: Arceus

Al transferir algún Pokémon de Pokémon Legends: Arceus a la versión para Nintendo Switch de Pokémon HOME, los jugadores podrán obtener a Rowlet, Cyndaquil y Oshawott con nivel de esfuerzo máximo. Como regalo misterioso en la versión para dispositivos móviles de Pokémon HOME.

Conectividad con Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl

Al transferir algún Pokémon de Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl a la versión para Nintendo Switch de Pokémon HOME, los jugadores recibirán a Turtwig, Chimchar y Piplup con sus habilidades ocultas. Como regalo misterioso en la versión para dispositivos móviles de Pokémon HOME.

¿Qué ocurre con los movimientos al transferir Pokémon entre distintos juegos?

Los movimientos que los Pokémon pueden aprender en Pokémon Legends: Arceus, Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl, Pokémon Sword / Shield son distintos a los de otros juegos, por lo que no se mantendrán al enviar a un Pokémon a otro juego. Al transferir a un Pokémon de un juego a otro por primera vez, su nivel determinará qué movimientos puede usar.

Si un Pokémon aprende nuevos movimientos tras ser transferido a otro juego, al devolverlo a su juego original recuperará sus movimientos originales.

Pokémon especiales en Brilliant Diamond / Shining Pearl

Los jugadores podrán consultar las cualidades de los Pokémon transferidos entre Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl y Pokémon HOME, además de otros detalles.

Antes de conectar Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl con Pokémon HOME, se deberá tener en cuenta lo siguiente: los Pokémon especiales que sólo se pueden capturar una vez durante la historia principal sólo se podrán enviar a Pokémon HOME una vez por partida.

La Pokédex y Pokémon Legends: Arceus

Los jugadores podrán consultar el nivel de esfuerzo de los Pokémon transferidos entre Pokémon Legends: Arceus y Pokémon HOME, además de otros detalles.

El objetivo de Pokémon Legends: Arceus es ayudar a crear la primera Pokédex de la región de Hisui. Por ello, la Pokédex Nacional de Pokémon HOME se actualiza en función del progreso de cada jugador en la Pokédex del juego Pokémon Legends: Arceus.

Si una entrada de la Pokédex de Pokémon Legends: Arceus está incompleta, no se podrá consultar la información de ese Pokémon en Pokémon HOME.

Logros adicionales y calcomanías

Los jugadores pueden conseguir calcomanías al completar logros y cumplir ciertos requisitos en la versión de Pokémon HOME para dispositivos móviles. Habrá nuevos logros y calcomanías disponibles inspirados en Pokémon Legends: Arceus, Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl a partir de la actualización a la versión 2.0.0.

Fuente: Pokémon