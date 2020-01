Pokémon Home: se revelan nuevos detalles sobre este servicio

Se acerca un día muy esperado por los fanáticos de Pokémon en todo el mundo. Pokémon Home, el servicio en la nube que nos permitirá la transferencia de Pokémon entre juegos, llegará en febrero de 2020 y se han revelado nuevos detalles sobre su funcionamiento.

Versiones gratis y de pago

Para comenzar, el servicio va a tener una versión gratis y una de pago. La versión sin costo nos permitirá almacenar hasta 30 Pokémon, usar GTS (estación global de intercambios), enviar Pokémon a la ‘Caja Misteriosa’ y participar en ‘habitaciones de intercambios’.

Además de estas características, la versión de pago de Pokémon Home permitirá almacenar hasta 6000 Pokémon, transferirlos desde el Pokémon Bank y crear ‘habitaciones de intercambios’.

PokéDex Nacional

Aquellos que extrañan el PokeDex Nacional en Pokémon Sword/Shield podrán encontrarlos en Home. Los usuarios van a poder ver el estado de su PokeDex a través de todos los juegos conectados al servicio. También podrán ver las diferentes formas de cada criatura, como Megaevoluciones y formas Gigantamax







Diferentes plataformas

Pokémon Home tendrá una versión para Nintendo Switch y otra para dispositivos móviles. La primera permitirá conectar Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Eevee!, Pokémon Sword/Shield y Pokémon Bank. La versión para móviles permitirá conexión con Pokémon Bank, permitirá hacer intercambios y recibir regalos. Hay planes para que soporte Pokémon GO en el futuro.

Las criaturas que se muevan de Pokémon from Let’s Go, Pikachu! y Let’s Go, Eevee! a Sword y Shield no se podrán mover de regreso.

Via: Nintendo Wire

Fuente: sitio web oficial de Pokémon Home