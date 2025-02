Pokémon Home: obtén a Keldeo Shiny y Meltan Shiny completando dos Pokédex específicas

Desde hace unos meses, la aplicación Pokémon Home ha estado distribuyendo regalos brillantes o ‘Shiny’ a quienes completen las enciclopedias Pokédex de Scarlet / Violet (Meloetta), Legends: Arceus (Enamorus) y Brilliant Diamond / Shining Pearl (Manaphy). Hoy se han lanzado dos nuevas distribuciones en Pokémon Home en las que los jugadores pueden conseguir a Keldeo Shiny y Meltan Shiny, con un poco de esfuerzo en juegos con siete y seis años, respectivamente.

Para conseguir ambos en la aplicación móvil, tienes que completar o haber completado una o dos Pokédex en Nintendo Switch. Para obtener a Keldeo Shiny, tendrás que completar la Pokédex de Galar en Pokémon Sword / Shield, además de las dos Pokédex en los DLC de La Isla de la Armadura y Las Nieves de la Corona. Al completar la Pokédex de Kanto en Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Eevee!, recibirás a Meltan Shiny. Por el momento no hay una fecha límite para acceder a esta distribución, así que puedes tomarte tu tiempo en caso de no tenerlas.

Keldeo Shiny posee nivel 50 y ningún objeto. Sus movimientos incluyen Guardia Rápida, Doble Patada, Cola Acuática y Espada Sagrada.

Meltan Shiny también posee nivel 50 y ningún objeto. Sus movimientos incluyen Cabezazo, Onda Trueno, Armadura Ácida y Cañón Destellante.

Estos regalos de Keldeo y Meltan no inhabilitan las otras promociones en Pokémon Home, por lo que puedes seguir trabajando en Pokédex anteriores para recibir a Enamorus Shiny, Manaphy Shiny y Meloetta Shiny.