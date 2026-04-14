Los tres Pokémon iniciales de Johto llegarán pronto a Pokémon Unite, estos son sus roles y fechas de lanzamiento

Durante el pasado Pokémon Presents de finales de febrero nos enteramos que además de las aves legendarias, los Pokémon iniciales de Johto y sus evoluciones —Meganium, Typhlosion y Feraligator— iban a llegar al MOBA Pokémon Unite en el futuro cercano. Ya conocemos exactamente cuándo llegarán y qué tipos de personajes van a ser.

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Las cuentas oficiales de Pokémon Unite en redes sociales revelaron las fechas en que estarán disponibles cada uno de estos personajes

Typhlosion – viernes 24 de abril de 2026

– viernes 24 de abril de 2026 Feraligatr – viernes 8 de mayo de 2026

– viernes 8 de mayo de 2026 Meganium – viernes 22 de mayo de 2026

Estos lanzamientos son parte de los festejos por los 30 años de la franquicia.

New Pokémon are joining the fray in #PokemonUNITE soon!



🔥 Typhlosion – April 24

💧 Feraligatr – May 8

🌿 Meganium – May 22



Stay tuned for more info soon! ✨ pic.twitter.com/tZtuVr1NxK — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) April 14, 2026

Además de las fechas de lanzamiento, también conocemos cuáles seran los roles de cada uno de los iniciales de Johto en Pokémon Unite gracias al informante ElChicoEvee.

Typhlosion será un Atacante

Feraligatr será un personaje Equilibrado (all-rounder)

Meganium será un personaje de soporte

Recuerden que en Pokémon Unite las partidas empiezan con la forma básica del personaje y va evolucionando a medida que avanza la partida. Chikorita evolucionará en Bayleef antes de convertirse en Meganium, Cyndaquil pasará a ser Quilava y luego Typhlosion mientras que Totodile se vuelve Croconaw antes de evolucionar en Feraligatr.

Por supuesto, para poder jugar con cualquier de ellos primero tenemos que adquirir sus respectivas licencias.

Pokémon Unite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para Nintendo Switch y dispositivos móviles iOS y Android.