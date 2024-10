Pokémon Legends: Z-A, nuevo listado de rumores sobre la historia, mecánicas de juego y megaevoluciones

Desde el anuncio de Pokémon Legends: Z-A no hemos recibido información alguna sobre el próximo juego principal de Game Freak y The Pokémon Company para Nintendo Switch. Es justo que los fanáticos estén ansiosos por saber qué le espera al mundo de Pokémon en esta nueva entrega. Por medio de una fuente anónima en 4chan, la cuenta @PKMDailyNews en Twitter trae una oleada de rumores sobre lo que los jugadores podrían esperar. Sobra decir que nada de esto ha sido confirmado como oficial y solo está la palabra de quien lo publica. Pueden o no ser ‘spoilers’, así que depende de cada uno creer o no.

El autor de esta información asegura no trabajar en los juegos directamente, pero sí en The Pokémon Company y conocer lo que sucede tras bastidores. Al parecer los planes con este juego no se limitarían a ser una nueva entrega, sino el «final» de nueve generaciones de Pokémon antes de un ‘reinicio’. Si es «fuente de los deseos arial 12», lo dejamos a consideración del lector. Veamos dicha información:

Historia de Pokémon Legends: Z-A

– A diferencia de lo que se especula, Pokémon Legends: Z-A se desarrollaría en la actualidad, unos años después de X/Y.

– Los personajes iniciales serían Chespin, Fennekin y Froakie nuevamente. Sin embargo, sus etapas finales reciben Mega Evoluciones.

– Juegas como nuevos personajes llamados Andrew (hombre) e Indila (mujer), que son asistentes del Profesor Sycamore. Eventualmente se unen al equipo de reurbanización, Quasar.

– Quasar está liderado por un hombre llamado Rico, que tiene la visión de un nuevo Kalos donde las personas y los Pokémon pueden coexistir juntos. Su plan es expandir Lumiose City de su tamaño original e instalar biomas artificiales alrededor de la ciudad, similares al Terarium de El disco índigo.

– El juego se desarrolla completamente en Lumiose City como se dijo anteriormente, pero también incluye cinco áreas diferentes que rodean la ciudad, que consisten en un bosque, un pantano, un desierto, una costa y un bosque nevado.

– El jugador tiene la tarea de ir a estas áreas, atrapar Pokémon, recolectar recursos y eliminar al jefe de cada área. Una vez que un área esté despejada, se construirán edificios sobre dicha área y se instalarán biomas artificiales para preservar algo de la naturaleza.

– Esto expande la ciudad de su tamaño original y se desbloquean nuevos edificios como salones, tiendas de ropa y nuevas áreas de misión.

– Al ingresar a los biomas artificiales, puedes encontrar y atrapar Pokémon que no se encuentran en ningún otro lugar del juego.

– Por último, hay cinco monturas Pokémon, que consisten en Gogoat para la tierra, Noivern para volar, Lapras para nadar, Rhyhorn para romper rocas y Mamoswine para andar por el hielo.

– Todos los personajes de X/Y regresan, incluidos los líderes de gimnasio y rivales, que son mayores y tienen carreras. También aparecen personajes de otros juegos como Looker, Emmet y muchos otros.

Megaevoluciones nuevas en Pokémon Legends: Z-A

Para celebrar el regreso de la Megaevolución, se presentarían 34 megaevoluciones nuevas que abarcan todas las diferentes generaciones. Los que tienen un tipo cerca de sus nombres indican que obtienen ese tipo nuevo.

Gen 1

– Mega Nidoqueen

– Mega Nidoking

– Mega Machamp

– Mega Lapras

– Mega Dragonite

Gen 2

– Mega Crobat

– Mega Slowking

– Mega Miltank

Gen 3

– Mega Flygon

– Mega Milotic (Agua/Hada)

Gen 4

– Mega Staraptor (Pelea/Volador)

– Mega Luxray (Eléctrico/Oscuro)

– Mega Roserade

– Mega Weavile

– Mega Yanmega (Insecto/Dragón)

– Mega Froslass

Gen 5

– Mega Krokodile

– Mega Chandelure

– Mega Haxorus (Dragón/Acero)

– Mega Volcarona

Gen 6

– Mega Chespin

– Mega Fennekin

– Mega Froakie

– Mega Talonflame

– Mega Pangoro

– Mega Noivern



Gen 7

– Mega Tsareena (Planta/Pelea)

– Mega Mimikyu

Gen 8

– Mega Corviknight

– Mega Toxtricity

Gen 9

– Mega Armarouge

– Mega Ceruledge

– Mega Tinkaton

– Mega Kingambit

Además de esto, todos los Mega introducidos en X/Y y OR/AS regresarán, incluidos los iniciales de Hoenn, Mewtwo, Latios, Latias y Rayquaza. Cada uno de ellos está vinculado a misiones secundarias para desbloquearlos.

Pokémon legendarios, singulares y ultraentes

– Steven Stone de Ruby / Sapphire te asigna la tarea de capturar a Latios y Latias, y te entrega sus Megapiedras al completarla.

– Zinnia de Omega Ruby / Alpha Sapphire regresa para buscar ayuda capturando a Rayquaza y le enseñará el movimiento Ascenso Dracónico después de capturarlo.

– Looker regresa junto a Anabel, donde investigan avistamientos de Ultraentes en Kalos, lo que presenta dos nuevos Ultraentes junto con un nuevo Tapu de tipo fuego.

– Miriam de Scarlet / Violet tiene una misión en la que intentas ayudarla a establecer una clase en la Academia Lumiose. Esta misión confirma que el juego está ambientado después de Scarlet / Violet.

– Por último, Emmet de Black / White está buscando a Celebi con la esperanza de rastrear a su hermano, Ingo, en Hisui. La misión termina con Celebi enviando a Emmet de regreso al pasado en Hisui y puedes quedarte con Celebi como recompensa.

Posibles ‘spoilers’ (saltando el tiburón) del final de Pokémon Legends: Z-A

Los protagonistas se unen a AZ para intentar evitar que Rico reinicie el universo con la ayuda de un nuevo personaje llamado Porio, que posee el conocimiento del nuevo Pokémon legendario llamado Azroth, un Pokémon parecido a una ardilla que es la contraparte de Zygarde.

En el clímax del juego, todos se enfrentan a Rico, que está a punto de activar el arma definitiva. A partir de ahí, libera a Xerneas e Yveltal, que están en sus nuevas formas. Debes luchar y capturarlos, donde luego deberás enfrentarte a Rico en una última batalla épica.

Al derrotar a Rico, liberará a Zygarde, deberás luchar y capturarlo. El jefe Zygarde tiene dos fases, una en su forma al 50% y la otra en su forma al 100%. Su forma al 100% es difícil, pero Porio te entrega a Azroth para luchar contra Zygarde.

Después de que Zygarde es derrotado y capturado, Rico aún logra disparar el arma definitiva que golpea a Kalos y el universo comienza a reiniciarse. Luego, se produce una escena donde todos los Legendarios se unen para detener el Arma Definitiva disparándole ataques. De repente, se produce una explosión que envuelve todo en una luz blanca.

El jugador se despierta en un vacío oscuro hasta que una luz que se parece a la del comienzo de Legends: Arceus, le dice que el universo se ha reiniciado, se ha creado un nuevo mundo y que todos los que conocía se han ido. La luz le dice que se le pondrá a cargo de liderar una nueva remodelación de Lumiose City.

Luego se desvanece a blanco hasta que despierta nuevamente en Lumiose City, mira la Torre Prisma y luego la cámara se desplaza hacia el cielo donde aparece el logotipo de Pokémon Legends: Z-A, antes de cortar a negro y aparecer los créditos.

Conclusiones

– Pokémon Legends: Z-A es el último juego ambientado en la línea de tiempo original (generaciones 1 a 9) y la franquicia se reiniciará a partir de la próxima generación.

– Esta nueva era de la franquicia Pokémon se propone innovar en la antigua fórmula, cambiando las cosas drásticamente y abandonando por completo las viejas mecánicas como el sistema de batalla por turnos.

– Pokémon Legends: Z-A es una celebración de la franquicia, por lo que se traen de vuelta las megaevoluciones junto con algunos personajes antiguos.

– En última instancia, esto es lo que representa ZA en Legends: Z-A. Z es la última palabra del alfabeto inglés, de ahí el final de la línea de tiempo. A es el comienzo del alfabeto, de ahí el comienzo de una nueva línea de tiempo.

– El próximo juego se desarrollaría en una línea de tiempo completamente nueva, separada de la que hemos visto de las generaciones 1 a 9, y actuará como un renacimiento para toda la franquicia, lo cual es apropiado considerando que parece tener lugar en una región de inspiración italiana.

– El próximo tráiler sería revelado en el Pokémon Presents del 27 de febrero del 2025, Día de Pokémon.