Leyendas Pokémon: Z-A — Reseña (Switch 2)

Cuando Pokémon Legends: Arceus salió en 2022, demostró que Game Freak podía contar otro tipo de historias en el mundo de Pokémon y que solo sería el comienzo de un nuevo tipo de juegos donde a sus creadores no les da miedo tocar los cimientos. En Leyendas Pokémon: Z-A , el estudio japonés va un paso más allá: no solamente da un giro a cómo funcionan los combates; también lanza el juego en la nueva Switch 2 y, para la audiencia específica de América Latina, es el primer juego oficial de consolas con localización para la región.

Esta vez, la historia nos lleva de vuelta a Kalos, la región de los ya clásicos Pokémon X/Y, aunque no como la recordamos. Lumiose City —o Ciudad Luminalia—, su metrópoli icónica, está en reconstrucción luego de los sucesos del juego original y, cinco años después, se convierte en el centro de una especie de experimento urbano en el que Pokémon y humanos intentan convivir en armonía.

La pokeutopía llamada Ciudad Luminalia

La idea de una gran ciudad como escenario principal parece algo forzada para un juego de Pokémon; sin embargo, con el contexto empieza a cobrar sentido y, al jugar Leyendas Pokémon: Z-A, el concepto funciona muy bien.

A diferencia de Escarlata y Púrpura o el mismo Pokémon Legends: Arceus, este título no intenta llevarnos a un mundo abierto con diferentes regiones muy marcadas y largos recorridos. Aquí todo el tiempo estamos entre “los muros” de Ciudad Luminalia y, aunque parecería un mapa más pequeño, lo cierto es que a medida que exploramos nos damos cuenta de que el nivel de detalle puesto en esta ciudad la hace inmensa.

Inspirada en París, Ciudad Luminalia tiene muchísimos cafés, bulevares de tiendas, restaurantes e incluso ríosatravesándola. Hay una gran cantidad de azoteas, alcantarillas y callecillas para explorar. Para movernos entre ellas, el juego aprovecha el concepto de que la ciudad está en reconstrucción para llenar de andamios muchas calles que no solo sirven para trepar, sino también como una especie de minijuegos.

En el juego, el avance del jugador está directamente relacionado con la evolución de la ciudad y, aunque casi desde las 2 o 3 primeras horas ya podemos recorrer “libremente” el mapa, lo que realmente la hace explorable son los cambios que ocurren cuando avanzan ciertos hechos en la historia. Las mencionadas zonas salvajes no están todas disponibles desde el comienzo.

El club de la pelea de Ciudad Luminalia

La decisión más arriesgada de Z-A es abandonar el combate por turnos tradicional. Durante las dos vistas previas a las que tuvimos acceso, comentamos que nos gustó, pero que algunas mecánicas parecían algo confusas y que quizá hacía falta jugarlo más —en un ambiente menos controlado— para entenderlo mejor.

Después de más de 30 horas de juego, podemos decir que, a pesar de algunos “asteriscos”, las nuevas batallas en tiempo real nos han encantado. El punto clave es que los entrenadores y Pokémon pueden moverse libremente, esquivar ataques y ejecutar habilidades con un ritmo más cercano a un juego de acción; pero, al tratar de mantener mecánicas clásicas como el límite de ataques o cómo funcionan los estados alterados, a veces se siente extraño: los ataques y el uso de pociones tienen cooldown en segundos y hay momentos en los que nos quedamos sin poder actuar porque gastamos muy seguido “todos nuestros botones”. Esta mecánica todavía debe refinarse: más de una vez la sensación fue que el control no respondía.

Puede ser que algunos puristas de Pokémon no sean tan fanáticos, pues el juego pierde algo de su factor estratégico. Sin embargo, este semi tiempo real le ayuda bastante al ritmo general, sobre todo cuando hay demasiados combates seguidos.

Atrapando Pokémon por la ciudad

Las zonas salvajes hacen de areas donde encontraremos los pokémon para atrapar, estas areas son una mezcla de espacio urbano con espacios como tierra o bosque. Por ejemplo una zona alrededor de una fuente se volvió un area salvaje. Un vecindario también. Las areas salvajes tienen distintos tipos de Pokemon y podremos saber cuantos encontramos en cada una. A medida que avanzamos, tendremos más acceso a estas areas.

Las zonas salvajes no son el único lugar para encontrar los Pokémon, el juego muy ingeniosamente ha puesto muchos de estos regados por la ciudad en lugares que puede ser su habitat. Por ejemplo, en areas donde hay un basurero encontraremos a Trubbish, junto a troncos de arboles encontraremos algún Kakuna o en la copa de un árbol veremos Pansages.

La mecánica de captura que debutó en Pokémon Legends: Arceus se siente mucho más refinada en Z-A. Ya no siempre es necesario entrar en combate para atrapar un Pokémon, aunque en muchos casos —especialmente con los más fuertes— sigue siendo obligatorio. El sistema logra que el proceso se perciba más orgánico y natural: ahora incluso contamos con un indicador de probabilidad de éxito antes de lanzar la Pokébola. Si nos acercamos con sigilo, es posible capturarlos directamente, pero con los Pokémon alfa la historia es distinta: primero hay que debilitarlos en batalla y depender un poco de la suerte según el tipo de Pokébola utilizada. Si el Pokémon es derrotado y logra escapar, desaparecerá del mapa. En conjunto, esta versión del sistema de captura es, probablemente, la mejor aproximación que la saga ha tenido hasta ahora, y ojalá sirva como base para futuras entregas.

El regreso de las Mega Evoluciones

Pocas mecánicas dejaron tanta huella como las Mega Evoluciones y es probablemente una de las novedades mas recordadas de Kalos. Z-A las trae de vuelta con papel importante tanto en la historia como en el gameplay. No solamente regresan gran cantidad de mega evoluciones de juegos anteriores: ahora tenemos nuevas de Pokémon icónicos como Dragonite o Hawlucha, incluso tenemos un nuevo megadex para ir viendo que Pokémon tienen acceso a este poder.

La inclusión de estas versiones reforzadas tiene sentido aquí: la historia gira en torno al desbalance que generan las Mega Evoluciones descontroladas en la ciudad y cuál es la relación con el proyecto de renovación urbana. Durante todo el progreso, nos damos cuenta de que esta mecánica es protagonista del juego. Casi todos los entrenadores importantes tienen alguna mega entre sus Pokémon y cada uno tiene una animación para activarla que no podremos evitar ver. Las piedras para megaevolucionar también podemos comprarlas en una tienda o canjearlas.

Las batallas contra los Pokémon megaevolucionados se sienten como auténtos combates contra jefes, muy similares a los enfrentamientos especiales de Arceus. Cuando llegamos a una de estas peleas, el entorno cambia y debemos activar nuestra propia Mega Evolución para enfrentarlos, en ocasiones con el apoyo de aliados. Quizá la única crítica es que, sin importar el lugar donde se active la batalla —ya sea una alcantarilla, una calle o una azotea—, el escenario es siempre el mismo. Esa falta de variedad visual le resta impacto a enfrentamientos que a veces se vuelven monótonos y agotadores.

De la Z a la A

El título Leyendas Pokémon: Z-A no es casualidad. No solamente evoca a AZ, personaje clave de Pokémon X/Y; también hace alusión a uno de los objetivos argumentales. Dentro del juego, el jugador participa en los Juegos Z-A: aquí comienza como un entrenador de rango Z y debe ascender hasta el rango A participando en combates y desafíosdistribuidos por toda Luminalia. Este sistema es, básicamente, los “gimnasios” del juego.

Me ha encantado personalmente. El juego nos hace sentir que es un club de peleas y, cada vez que retamos a un entrenador para subir en el ranking, hay un cara a cara donde se frentean y se dicen sus verdades. Para acceder a estos entrenadores que permiten el ascenso de ranking, tendremos que luchar bastante hasta completar ciertos puntos en las zonas de combate que solo se activan de noche en distintos lugares del mapa.

Los entrenadores en estas zonas de combate, en su mayoría, son sencillos; el grindeo puede volverse agotador a medida que se avanza. Sin embargo, es bastante llevadero si conseguimos cartas de retos y las completamos en estas batallas. Los retos son del tipo: “derrota Pokémon con movimientos de X tipo” o “derrótalos antes de que te vean”. Esto último conecta con las mecánicas de ocultarnos de Pokémon vistas desde Legends: Arceus: también funcionan aquí contra entrenadores y llegar ocultos nos da un ataque de oportunidad.

Ciudad de Oportunidades

La narrativa propone una reflexión sobre el impacto del progreso, un tema que la serie había tocado superficialmente en el pasado, pero que aquí parece tener peso real. Los trágicos sucesos de Pokémon X/Y han dejado mella en Ciudad Luminalia y, cinco años después, donde suceden los hechos de Z-A, algunos de los protagonistas están ahí contándonoscómo los afectó lo que pasó y qué hacen para seguir adelante.

Para los más fanáticos, este título puede ser el verdadero cierre de esta región; y para quienes no jugaron X/Y, el juego ofrece suficiente contexto para entender lo ocurrido. Durante toda la aventura, nuestro personaje es vanagloriado como una especie de genio, muy al estilo de Pokémon, no tiene matices, cosa que no sucede con personajes secundarios que han sido los más interesantes.

En ciertos momentos, la aventura puede tornarse repetitiva. Hay una sección en particular donde la misión se repite hasta cuatro veces, cambiando solo los personajes o los Pokémon involucrados. Durante esa parte, da la impresión de que la historia no avanza realmente, hasta que finalmente somos llevados a una nueva e interesante ubicación —una que probablemente no habríamos descubierto simplemente explorando por cuenta propia—.

Por cierto, es fácil pasar por alto lugares importantes o secundarios, por lo que a veces resulta recomendable usar el sistema de taxis que nos llevan a algunas ubicaciones claves.

Nos encantó la localización para América Latina: la historia se disfruta más con expresiones de la región. Expresiones como “Excelente servicio” o “Vamo’ a calmarno” están entre lo que hemos visto; los nombres de ataques son coherentes con el juego de cartas y las frases no están mexicanizadas —como temían muchos—. Para quienes juegan en español desde América Latina, por fin se puede disfrutar un juego de consola sin dobles sentidos ni depender de expresiones que solo funcionan en España.

Una mirada hacia el futuro

En nuestra reseña probamos Leyendas Pokémon: Z-A en Nintendo Switch 2; recordemos que también llegará a Switch. En líneas generales, el juego funciona muy bien en la consola nueva: no experimentamos problemas técnicos ni caídas de framerate; corre con suficiencia.

Nos hubiese gustado mucho que el desplazamiento fuera más libre dentro de la ciudad. Cada vez que entramos a un edificio al que se puede acceder, hay cambio de pantalla; aunque los tiempos de carga son de un segundo, lo ideal sería que no fuese necesario pues en algunos espacios pequeños no tiene sentido.

También ya es hora de que Pokemon tenga actuaciones de voz. Toda la aventura fue «leída», es cierto que a veces es mas cómodo leer para no perderse detalles, pero en ciertos momentos, tanto escenas cinematográficas, como reuniones de personajes o en los cara a cara o los enfrentamientos, le habría hecho muy bien una actuación de voz.

Con esto dicho la dirección de arte cada vez se integra con la de los proyectos móviles, en mi gusto personal, para bien, además la escala de la ciudad, la densidad de personajes y el detalle de los escenarios representan un paso adelante para Pokémon y, aunque todavía hay mucho espacio para mejorar, Game Freak parece haber escuchado las críticas sobre rendimiento y vacío visual de los últimos dos títulos.

Juego reseñado con una copia para Switch 2 provista por Nintendo.