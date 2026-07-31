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Pokémon Pokopia: consigue escamas para Feebas en este evento especial

El poder de Feebas.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Si bien el pobre Feebas es catalogado como uno de los Pokémon más feos del mundo, su evolución Milotic por el contrario es uno de los más hermosos. Podrás sumergirte en la búsqueda de escamas durante el evento ‘Consigue escamas para Feebas’ en Pokémon Pokopia, que tendrá lugar de las 5:00 (hora local) del 13 de agosto del 2026, a las 4:59 (hora local) del 28 de agosto del 2026. Feebas, el Pokémon pez, llegó al vecindario y podrás encontrarlo delante de cualquier Centro Pokémon reconstruido.

Habla con él y consigue escamas bellas, que podrás intercambiar por varios objetos, como muebles y objetos decorativos inspirados en la natación. Si creas hábitats con esos objetos, lograrás que Feebas y su elegante evolución, Milotic, se sientan en casa cuando se muden ahí.

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Si quieres aprovechar al máximo Pokémon Pokopia, no te pierdas las agendas descargables gratuitas que podrás usar para organizar el contenido de tus baúles, mantener un registro de tu aventura y mucho más. También puedes hacer el veci-test de Pokémon Pokopia para descubrir más detalles sobre algunos de los Pokémon que conoces en el juego.

Si quieres divertirte bajo el mar, no te pierdas desde el 5 de agosto Pokémon Pokopia – Pase de expansión Parte 1: Cuenca coralina y la actualización 2.0 con la habilidad de Buceo. Ten en cuenta que el evento ‘Consigue escamas para Feebas’ no tendrá lugar en la Cuenca coralina ni en las Islas Nube.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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