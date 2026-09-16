Pokémon Pokopia es el juego del año o GOTY en los Japan Game Awards 2026, lista completa de ganadores

Anunciados los resultados de los Japan Game Awards 2026, Pokémon Pokopia fue el gran ganador del premio al juego del año, o lo que se llamaría GOTY en otras latitudes. Entre los demás galardonados se encuentran juegos como Donkey Kong Bananza, Death Stranding 2: On the Beach y Pragmata. Los premios de este año evaluaron juegos lanzados en Japón entre el 1ro de junio del 2025 y el 31 de mayo del 2026. Los ganadores fueron seleccionados tanto por un comité de jurados como por votación pública, clasificados en diversas categorías.

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Lista de todos los ganadores de los Japan Game Awards 2026

Premio a la excelencia

Death Stranding 2: On the Beach

Digimon Story: Time Stranger

Donkey Kong Bananza

Ghost of Yotei

Inazuma Eleven: Victory Road

Kirby Air Riders

Magical Girl Witch Trials

Paranormasight: The Mermaid’s Curse

Pokémon Pokopia

Pragmata

Resident Evil Requiem

Silent Hill f

Premio a la innovación

Pragmata

Premio de los diseñadores de juegos

Word Game

Juego del año

Pokémon Pokopia

Premio del Ministro de economía, comercio e industria

Pokémon

Premio al impacto

Meccha Chameleon

Premio especial

The Super Mario Galaxy Movie

Al recibir el premio al juego del año por Pokémon Pokopia, Shigeru Ohmori, de Game Freak, expresó su enorme alegría por ganar el galardón este año, celebrando el aniversario 30 de la franquicia.