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Pokémon Pokopia es el juego del año o GOTY en los Japan Game Awards 2026, lista completa de ganadores

Gran año para la celebración de Pokémon.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Anunciados los resultados de los Japan Game Awards 2026, Pokémon Pokopia fue el gran ganador del premio al juego del año, o lo que se llamaría GOTY en otras latitudes. Entre los demás galardonados se encuentran juegos como Donkey Kong Bananza, Death Stranding 2: On the Beach y Pragmata. Los premios de este año evaluaron juegos lanzados en Japón entre el 1ro de junio del 2025 y el 31 de mayo del 2026. Los ganadores fueron seleccionados tanto por un comité de jurados como por votación pública, clasificados en diversas categorías.

Lista de todos los ganadores de los Japan Game Awards 2026

Premio a la excelencia

  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Digimon Story: Time Stranger
  • Donkey Kong Bananza
  • Ghost of Yotei
  • Inazuma Eleven: Victory Road
  • Kirby Air Riders
  • Magical Girl Witch Trials
  • Paranormasight: The Mermaid’s Curse
  • Pokémon Pokopia
  • Pragmata
  • Resident Evil Requiem
  • Silent Hill f

Premio a la innovación

Pragmata

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Premio de los diseñadores de juegos

Word Game

Juego del año

Pokémon Pokopia

Premio del Ministro de economía, comercio e industria

Pokémon

Premio al impacto

Meccha Chameleon

Premio especial

The Super Mario Galaxy Movie

Al recibir el premio al juego del año por Pokémon Pokopia, Shigeru Ohmori, de Game Freak, expresó su enorme alegría por ganar el galardón este año, celebrando el aniversario 30 de la franquicia.

🎉

Celebración Pokémon

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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