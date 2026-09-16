Pokémon Pokopia es el juego del año o GOTY en los Japan Game Awards 2026, lista completa de ganadores

Anunciados los resultados de los Japan Game Awards 2026, Pokémon Pokopia fue el gran ganador del premio al juego del año, o lo que se llamaría GOTY en otras latitudes. Entre los demás galardonados se encuentran juegos como Donkey Kong Bananza, Death Stranding 2: On the Beach y Pragmata. Los premios de este año evaluaron juegos lanzados en Japón entre el 1ro de junio del 2025 y el 31 de mayo del 2026. Los ganadores fueron seleccionados tanto por un comité de jurados como por votación pública, clasificados en diversas categorías.
Lista de todos los ganadores de los Japan Game Awards 2026
Premio a la excelencia
- Death Stranding 2: On the Beach
- Digimon Story: Time Stranger
- Donkey Kong Bananza
- Ghost of Yotei
- Inazuma Eleven: Victory Road
- Kirby Air Riders
- Magical Girl Witch Trials
- Paranormasight: The Mermaid’s Curse
- Pokémon Pokopia
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
- Silent Hill f
Premio a la innovación
Pragmata
Premio de los diseñadores de juegos
Word Game
Juego del año
Pokémon Pokopia
Premio del Ministro de economía, comercio e industria
Pokémon
Premio al impacto
Meccha Chameleon
Premio especial
The Super Mario Galaxy Movie
Al recibir el premio al juego del año por Pokémon Pokopia, Shigeru Ohmori, de Game Freak, expresó su enorme alegría por ganar el galardón este año, celebrando el aniversario 30 de la franquicia.