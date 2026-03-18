Pokémon Pokopia: notas de actualización del parche 1.0.2 para Nintendo Switch 2

Aunque la primera actualización de Pokémon Pokopia no añadía mucho más que estabilidad para mejorar la experiencia general, en el caso de la versión 1.0.2 encontramos más detalles que agradecerán los jugadores en Nintendo Switch 2.

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Notas del parche de actualización 1.0.2 de Pokémon Pokopia (17 de marzo de 2026)

Hemos implementado mejoras para solucionar los siguientes problemas:

Durante la misión «¡Rompe Rocas para encontrar tesoros!» en la Estepa Estéril, si el jugador coloca otros bloques sobre los bloques agrietados cerca de Hitmonchan, resulta difícil entender cómo avanzar en la misión.

Durante la misión «¡A por Snorlax!» en la Playa Sombría, si el jugador coloca otros bloques sobre los bloques agrietados cerca de Snorlax, resulta difícil entender cómo avanzar en la misión.

Además, se han corregido los siguientes problemas:

Si estos problemas ya se han presentado en tu juego, aplicar esta actualización los solucionará.

Durante la misión «¡Ayuda a construir un hogar!» en la Estepa Estéril, Squirtle puede subirse a la copa de un árbol y volverse imposible hablar con él, impidiendo el progreso.

Durante la misión «¡Encuentra el Centro Pokémon!» En Bahía Borrasca, si los bloques agrietados del puente se rompen antes de que el Profesor Tangrowth lo cruce, será difícil avanzar en la misión.

Durante la misión «¡Encuentra el Centro Pokémon!» en Bahía Borrasca, una secuencia específica de acciones puede impedir que se active la solicitud de reparación del puente del Profesor Tangrowth, impidiendo el progreso.

En Riscos Rocosos, una secuencia específica de acciones puede impedir que el jugador se encuentre con Rotom.

Durante la misión «¡Despeja el camino!» en Riscos Rocosos, si la solicitud se activa bajo ciertas condiciones, será difícil avanzar en la misión.

El tipo de Spinarak aparece incorrectamente en la Pokédex.

No olvides también cómo obtener la consola portátil Game Boy en Pokémon Pokopia, así como una nevera y hasta un lavadora. A su vez, la consola Nintendo Switch 2 igualmente recibió una nueva actualización y acá encuentras las notas del parche.