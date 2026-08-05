Pokémon Pokopia: notas del parche de actualización 2.0 y Cuenca coralina del Pase de expansión ya disponible

Ya está disponible la nueva actualización de Pokémon Pokopia, versión 2.0. Esta actualización marca el inicio del Pase de expansión, cuya primera parte añade la Cuenca coralina. Aún sin adquirir el DLC pago, hay más contenido gratuito por aprovechar. Se han añadido muchas novedades, funciones y mejoras al juego. Así como el movimiento Buceo, la especialidad Construcción, nuevos objetos, un nuevo patrón, gestos y colores de pelo.

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Notas del parche de actualización 2.0 de Pokémon Pokopia para Nintendo Switch 2

Se agregó el movimiento Buceo, el cual permite que los jugadores puedan desplazarse libremente bajo el agua.

Ahora podrá utilizarse la función de construir para crear casas bajo el agua.

Se agregaron nuevos elementos como el terminal de almacenaje y la caja fuerte. Se podrán adquirir instrucciones después de aumentar la calidad del entorno de Pradera Paleta.

Se agregó un nuevo diseño de papel de pared, el papel «caras de Ditto». Puedes obtenerlo al hablar con Maestro Smeargle después de adquirir el diploma.

Se agregaron nuevos gestos: Tumbaditto y Listos, ¡ya! Puedes obtenerlos en Bahía Borrasca y en las Islas Nube.

y Se agregaron cinco nuevos colores de cabello: naranja, rosado suave, verde claro, turquesa y marrón.

Se agregó una función para mover artículos en grandes cantidades entre el baúl y la Bolsa.

Se agregó una función para eliminar artículos que se hayan colocado dentro de otros objetos como el bote de basura.

Se agregó la capacidad de ajustar la profundidad al colocar elementos como ventanas, puertas y otros artículos similares.

Se agregó una opción en el menú Ajustes para ocultar el mensaje de confirmación que se muestra al cancelar el Superimán.

Se agregó una opción en el menú Ajustes con la que puedes utilizar un movimiento mientras la rueda de los movimientos está abierta.

Se agregaron ajustes a la cámara para reducir los efectos del mareo por movimiento.

Ahora pueden pintarse los siguientes artículos: taburete refinado, pasamanos, cadena, mesa de trabajo, máquina expendedora, bici, estantería con libros, mostrador de Centro Pokémon, cartel direccional, cuerda.

Se implementaron las siguientes mejoras:

Si el hábitat de un Pokémon es destruido, este podrá mudarse de nuevo allí si se reconstruye el mismo hábitat dentro de cierta área.

Cuando un Pokémon esté triste porque sus muebles han sido removidos, este notará mucho más rápido cuando los mismos muebles hayan sido reemplazados.

Si un Pokémon te enseñó un gesto, este responderá con ese mismo gesto cuando lo utilices.

Si un Pokémon que estás buscando en el Pokédex se encuentra en otro pueblo, ahora podrás viajar a ese pueblo utilizando la función Llévame a casa.

Se redujeron los indicadores de conversaciones regulares para que las conversaciones especiales con los Pokémon y las peticiones hechas directamente a Ditto puedan distinguirse más claramente.

Ahora se podrán identificar las reliquias en grupos de 10 a la vez.

Ahora las acciones pintar, reunir miel y coleccionar podrán realizarse varias veces durante la misma interacción.

Ahora al construir, se consumirán primero los materiales que se hallen en el baúl junto a la mesa de trabajo antes que los que se hallen en la Bolsa.

Se aumentó de 64 a 128 el límite permitido para colocar generadores eléctricos (excluyendo los generadores térmicos).

Se aumentó de 10 a 40 la cantidad de fotos que se pueden exhibir en un pueblo.

Si al absorber líquidos oprimes brevemente el botón de movimiento que se utiliza para mantener líquidos dentro de la boca de Ditto, este líquido permanecerá ahí sin necesidad de removerlo del entorno.

Ahora cuando liberes agua almacenada, los niveles de agua ajustados coincidirán automáticamente con los niveles del agua a tu alrededor.

Ahora el Maestro Smeargle podrá aprender diseños de las fotos guardadas en Fotos de referencia.

Se mejoró la visibilidad del objetivo que debe pintarse al pintar con globos de pintura.

Se aumentó la cantidad de tesoros que se pueden descubrir con el detector en las Islas Nube.

Ahora los compañeros Pokémon pueden seguirte mientas utilizas los movimientos Surf, Planeo, Rodada o Superimán.

Ahora puedes utilizar Rodada para absorber objetos y abrir la Bolsa mientras ruedas.

El movimiento Rodada puede ayudarte a destruir ciertos objetos naturales como piedrotas.

Ahora puedes activar el movimiento Surf en la superficie al oprimir el botón Surf mientras mantienes oprimido el botón Moverse bloque a bloque.

Se mejoraron las condiciones para activar Surf y Cascada para que se realicen más fluidamente.

Ahora podrás utilizar Follaje en los terrenos de granjas para devolverlos a un estado normal de bloque de tierra.

Ahora se podrá utilizar Fuerza bajo el agua.

Se agregó una etiqueta para seleccionar todos en el Pokédex y en tu Hábitatdex.

Se hicieron ajustes para aclarar que es posible remodelar estructuras aun cuando objetos como la bandera de Ditto se hayan colocado en los techos y o las paredes.

Si al construir hay un Pokémon al que no se le haya asignado la labor de construcción en un proyecto de esta índole, ahora podrá ayudar cocinando.

Se hicieron ajustes para impedir que aparecieran tesoros en las Islas Aisladas al utilizar el detector en lugares donde romper el terreno causaba que cayeran al vacío.

Se mejoraron los mensajes para indicar que no hay materiales suficientes para copiar objetos al usar la impresora 3D.

Ahora es posible colocar objetos encima de arbustos cuadrados.

Ahora es posible cancelar una partida de Escondite camuflado mientras se esté llevando a cabo.

Se ajustaron las notificaciones de eventos en el juego que se muestran al inicio para que solamente puedan mostrase durante periodos específicos de días restantes.

Ahora ciertos objetos en los techos podrán bloquear el agua.

Se aumentó a 10 la cantidad de aleros curvados que puedes fabricar.

Ahora podrán activarse cascabel oleaje y cascabel claro al utilizar sensores e interruptores.

Se ajustaron los efectos de sonido para la silla de acampada y el saco de dormir.

Se hicieron mejoras al rendimiento para ciertos procesos de renderización.

Se resolvieron los siguientes problemas:

Opciones como “¡Ven conmigo!” podrían no aparecer si hablabas con un Pokémon al que le habías asignado la tarea de construir edificaciones.

Era posible que Suicune y Gholdengo no pudieran atravesar el agua.

En ocasiones los Pokémon podían caer al agua o desde acantilados cuando llegaban a dichos sitios de sus hábitats.

Era posible que los Pokémon, aún al utilizar miel, no pudieran regresar a sus hábitats.

Al utilizar Superimán, a veces causaba que el Pokémon advirtiera o regañara al jugador.

A veces, los Pokémon a los que no les gustaba el agua no podían desplazarse por nenúfares y nenúfares en flor que se encontraban en la superficie del agua.

A veces, las peticiones de los Pokémon incluían solicitudes acerca de cosas que no les gustaban a los Pokémon.

Al procesar bayas en la caja comunitaria, la pintura no se podía producir correctamente.

La cadencia de la nota que se reproduce por medio del botón do agudo tenía un ritmo incorrecto.

Se podían pintar ciertos muebles por medio de procedimientos específicos en partes donde los colores no se podían cambiar.

Al pintar ciertos objetos se requería más pintura de lo esperado.

El color de la luz de una superficie pintada no cambiaba correctamente.

Bajo condiciones específicas era posible colocar más de una olla de fiesta en el mismo pueblo.

Algunos objetos podrían mostrarse de manera poco natural cuando se veían desde la distancia.

Para algunos objetos, los efectos visuales podían desaparecer cuando se veían a través de superficies de vidrio.

Construir podía ser imposible de completar o cancelado bajo ciertas circunstancias en el modo multijugador.

En ciertas situaciones no era claro la razón por la cual acciones como construir o trasladar no eran posibles de realizar.

En las Islas Nubes los jugadores que no eran anfitriones podían colocar un kit de traslado.

Bajo ciertas condiciones no era posible recuperar un kit de construcción al remodelar una casa.

Bajo ciertas circunstancias era posible que ciertas partes de una casa de arena pudieran restablecerse.

Al utilizar Golpe Roca mientras caías podía causar que la posición o la altura de Ditto se desplazara significativamente.

Durante la petición “Un camino que arreglar” de Estepa Estéril Slowpoke podía dejar de moverse a mitad de camino.

Durante la petición “Sigue a la capataza” de las Islas Aisladas había ciertas acciones que impedían el progreso de la misma.

Al buscar a la capataza en el Pokédex durante la petición “Tour por los Centros Pokémon” de las Islas Aisladas podía guiar al jugador al pueblo donde se encontraba su hábitat en vez de al pueblo donde estaba actualmente ubicado.

A veces al regresar de una Isla Nube cargar el juego podía impedir que se cargara por completo.

Al intentar regresar de una Isla Nube era posible enviar al jugador a Pradera Paleta.

Bajo ciertas condiciones, al terminar una partida en línea el jugador podía ser transportado a una Isla Nube.

A veces, en la pantalla de inicio de una Isla Nube el pronombre del jugador podía mostrarse incorrectamente en algunos idiomas.

Pokémon Pokopia es un juego desarrollado por Game Freak y Koei Tecmo (Omega Force) como exclusivo para Nintendo Switch 2.