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Pokémon Pokopia presenta su primer código de Regalo misterioso y una colaboración con Ikea

El primero de muchos regalos misteriosos en Pokémon Pokopia, además de una colaboración con la marca Ikea celebrando aniversario.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Pokémon Pokopia lanza su primera distribución de códigos de Regalo misterioso, con la que los jugadores pueden obtener una planta Chansey. La planta Chansey es un objeto de hábitat que se puede usar como decoración. A veces puede aparecer como una variante rara de Ditto. Quienes quieran participar en esta nueva distribución pueden hacerlo siguiendo los pasos a continuación.

Cómo obtener la planta Chansey en Pokémon Pokopia

  1. Abre Pokémon Pokopia.
  2. Ve al PC de tu ciudad y pulsa el botón A.
  3. Selecciona ‘Obtener objetos’.
  4. Selecciona ‘Regalos misteriosos’.
  5. Selecciona ‘Obtener con código/contraseña’ para conectarte a internet.
  6. Introduce el código: P0K0P1AGARDENS
  7. Espera a que el regalo aparezca en tu juego.
Pokémon Pokopia regalo misterioso

Tu partida se guardará automáticamente. Esta distribución estará disponible durante un tiempo, pero tienes hasta el 7 de octubre de 2026 para usar el código.

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Colaboración de Pokémon Pokopia con Ikea

Una isla especial de Ikea aparecerá en Pokémon Pokopia a partir del 1ro de abril y hasta el 30 de junio. Esta colaboración surge de la celebración del vigésimo aniversario de la llegada de Ikea a Japón. Esta isla de Ikea contará con ambientes especiales diseñados por los propios diseñadores de Ikea. La isla incluirá dos habitaciones temáticas: una inspirada en Pikachu y otra en Snorlax. Estas habitaciones especiales también se recrearán en las tiendas Ikea japonesas participantes.

Las tiendas Ikea participantes también organizarán una búsqueda de sellos del 18 de abril al 10 de mayo, con siete sellos diferentes de Pokémon Pokopia que se podrán encontrar en estaciones repartidas por toda la tienda. Además, habrá decoraciones de Pokémon Pokopia en los postres de las cafeterías de Ikea, así como sorteos y regalos de pegatinas temáticas.

De nuevo, todos estos eventos presenciales solo se celebrarán en tiendas Ikea seleccionadas de Japón, y todos los productos solo estarán disponibles durante el período del evento y hasta agotar existencias.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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