Pokémon Pokopia: qué pasó con los humanos, en qué región y cuándo está ubicado el juego

Como ya habíamos supuesto tras el anuncio de Pokémon Pokopia, este no es el mismo mundo Pokémon que las nueve generaciones hasta la fecha y la futura décima nos han presentado. Puede sonar dramático referirse a ello como un posapocalipsis, pero la verdad es que la pokébola no cae tan lejos del árbol. Pensemos en un futuro alterno para todas las regiones del mundo Pokémon, que incluso podría estar conectado con los juegos de Pokémon Mystery Dungeon de manera indirecta, o simplemente como un ‘What If?’ en una realidad donde un hábil entrenador no derrotó al equipo villano de turno. Como esa fallida línea de tiempo en el universo Zelda nacida de la derrota de Link en Ocarina of Time.

El proyecto de conservación Pokémon

Gracias a los documentos que encuentras a lo largo de la historia principal de Pokémon Pokopia, sabemos que los humanos debieron abandonar el planeta debido a una crisis climática sin precedentes. Piensa en lo que provocarían Groudon y Kyogre de no ser detenidos a tiempo. Debido a ello, se puso en marcha el ‘Proyecto de conservación Pokémon’. Ya los humanos habían descubierto la forma de almacenar y transferir criaturas orgánicas y minerales por medio de computadores, como si fueran datos binarios. En su plan de evacuación, aparente y sorprendentemente no podían llevarse los Pokémon con ellos, o por lo menos no todos los del mundo.

Este proyecto les permitió almacenar a todos los Pokémon en un masivo sistema computacional –como el de Bill pero a escala global–, mientras los humanos tomaban refugio en el espacio y las condiciones del planeta mejoraban. La mayoría de los entrenadores y humanos debieron separarse de sus Pokémon y dejarlos a cargo de dicho computador en su ausencia, con la esperanza de reunirse algún día de nuevo. Pero al parecer dicho día nunca llegó. Una vez reubicados en el espacio, un pequeño grupo de humanos tenía planeado volver a la Tierra y hacer mantenimiento al sistema, pero eso aparentemente tampoco sucedió.

Región Pokémon de Pokopia

¿Acaso son las gafas del profesor Elm de Johto?

Los profesores Pokémon de todas las regiones se habrían reunido para dar forma al ‘Proyecto de conservación Pokémon’. El profesor Tangrowth que encontramos en Pokopia vivió con uno de ellos y aún lo recuerda portando sus gafas. La historia de Ditto tiene lugar en la región Kanto, comenzando en la que antes era ciudad Fuschia, donde se ubicaba el gimnasio de Koga y su hija Janine. También pasamos por las ruinas de Vermilion, Pewter, Celadon, así como el área ‘sandbox’ que es Palette Town (de Pallet, claro).

Según las pistas descubiertas en Pokémon Pokopia, podrían haber pasado cientos de años con la humanidad en el espacio y los Pokémon abandonados en el súpercomputador del planeta. Solo hasta que el Ditto protagonista empieza a construir hábitats adecuados, es que estos comienzan a ser progresivamente liberados. El archivo ‘Confesión de un hacker #6’, sugiere que «incluso una ligera desviación» del plan podría dejar a los humanos varados en el espacio durante cientos de años, diciendo que construyeron un mecanismo de seguridad para que, si eso sucede, el sistema que almacena a los Pokémon en el planeta «liberaría a los Pokémon más adecuados para esos entornos».

Ruinas de la antigua ciudad Celadon / Azulona.

El ‘Diario de alguien #4’, que documenta la constante e inexplicable elevación del suelo en ciudad Saffron / Azafrán. Dice que algunos científicos creen que «en cuestión de siglos, esta zona alcanzará la altura de una montaña». Para cuando el Ditto protagonista llega allí, toda esa zona central de Kanto es más alta que las montañas. Este futuro alternativo del mundo Pokémon es definitivamente denso, pero difícilmente canónico con los otros juegos de Game Freak. Recordemos que es un trabajo conjunto con Omega Force de Koei Tecmo, es decir un ‘spin-off’ como su primera colaboración en Pokémon Conquest –del cual no podría esperar con más ganas una secuela–.

Para extender nuestro reino hasta las estrellas

Irónicamente, fue la tecnología del Equipo Rocket la que permitió construir el cohete espacial que evacuó a los humanos del planeta. Sin embargo, para el jefe –presuntamente Giovanni–, el plan de evacuar a todos los humanos al mismo tiempo era simplemente demasiado. Aunque tenían el combustible suficiente para regresar, si algo salía mal simplemente esto no sería posible y los Pokémon quedarían abandonados a su suerte. Puede que la imagen del Equipo Rocket hubiese cambiado con toda esta situación climática para la humanidad, pero también lo veían como una forma de reunir nuevos miembros para su organización.

La tecnología alcanzó su cúspide, pero así mismo su declive en el ámbito musical, pues los servicios de ‘streaming’ llegaron a su fin y los medios físicos como CDs volvieron a su auge en el nuevo DJ Rotom. ¿Es esta una metacrítica a los videojuegos en el mundo real? Pokémon Pokopia es una Tarjeta llave de juego o Game-Key Card, y muchos jugadores –que se niegan a aceptarlas– no dejan de ver lo absurdo del comentario.

Es el futuro Pokémon, pero tal vez no está muy alejado de nuestra realidad.