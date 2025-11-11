Pokémon Pokopia ya tiene fecha de lanzamiento, pero la edición «física» será una decepcionante game-key card

La idea de un «Animal Crossing de Pokémon» nos dejó muy entusiasmados desde que vimos este nuevo juego anunciado en el Nintendo Direct del 12 de septiembre de 2025. En ese momento no dieron mucha información sobre su lanzamiento, pero ya conocemos nuevos detalles sobre Pokopia incluyendo su fecha de lanzamiento, cuándo podremos realizar la precompra y qué clase de ediciones tendrá.

Empecemos con lo que más nos importa. La fecha de lanzamiento de Pokémon Pokopia será el jueves 5 de marzo de 2026 y saldrá exclusivamente para Nintendo Switch 2. Por si no conocían el juego, controlaremos a un Ditto que toma forma humana se encuentra con otros Pokémon y decide aprovechar su apariencia para construir un nuevo poblado para ellos. El tráiler —que volvemos a incluir a continuación— revela que podremos construir casas, atender cultivos y adornar la aldea Pokémon.

Junto a la fecha de lanzamiento también se reveló que podremos «hacer la precompra» o comprar anticipadamente la versión digital del juego a partir del miércoles 12 de noviembre de 2025.

La precompra de la versión física empieza el día siguiente pero de momento estará limitada a Japón. De todos modos muchos jugadores han expresado su frustración porque de acuerdo a un nuevo video oficial de Nintendo of America, esta «edición física» de Pokémon Pokopia será una game-key card que no trae el juego, sino una llave para descargar el juego por internet.

Este sistema de adquisición de juegos ha demostrado ser enormemente impopular con la base de jugadores de Nintendo, pero no parece que a la empresa le preocupe demasiado el asunto debido al aumento de ventas digitales, disminución de ventas físicas y conveniencia para los desarrolladores.