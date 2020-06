Nintendo y Game Freak han lanzado un nuevo tráiler que revela más información, Pokémon y sorpresas que nos encontraremos al jugar The Isle of Armor (La Isla de la Armadura) y The Crown Tundra (Las Nieves de la Corona), las esperadas expansiones para Pokémon Sword y Pokémon Shield.

Lo más notable de este video son algunos de los nuevos Pokémon y aquellos que regresan al juego. Uno de ellos es el Slowbro de Galar. Esta versión del lento Pokémon tiene un Shellder en el brazo y, además de ser Tipo Psíquico, es Tipo Veneno. También vemos nuevas formas Gigantamax para Venusaur y Blastoise.

También pudimos ver más del nuevo Pokémon Kubfu y su evolución Urshifu. Las dos formas de este último tienen versiones Gigantamax separadas.

Game Freak también reveló información sobre los ‘Movimientos Tutor’. Estas habilidades se podrán aprender de maestros pagando una cuota del mineral que ganamos en las incursiones de la nueva región. También habrá un nuevo plato llamado ‘Max Soup’ que «liberará el poder Gigantamax de un Pokémon».

Todo esto es pertinente a The Isle of Armor, la primera de las expansiones de Pokémon Sword y Pokémon Shield. ¿Qué hay de The Crown Tundra? También les tenemos datos jugosos de la segunda expansión.

Dos nuevos Pokémon Legendarios se asomarán en esta región helada. Son Regieleki (eléctrico) y Regidrago (dragón). También podemos ver tres criaturas que parecen ser las versiones de Galar de los conocidos Articuno, Zapdos y Moltres.

Podremos adquirir la primera expansión para Pokémon Sword y Pokémon Shield, The Isle of Armor, el 17 de junio de 2020. The Crown Tundra sigue planeado para el último trimestre del año. Pueden leer más sobre ambas expansiones aquí.

Fuente: Nintendo