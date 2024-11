¿Pokémon TCG Pocket es un buen juego? ¿Vale la pena respecto a los anteriores?

La fiebre Pokémon que dio inicio en Japón con las versiones de Game Boy, Red / Green, no hubiese sido lo mismo sin el juego de cartas coleccionables producido por Wizards of the Coast. Tanto este como la serie animada ayudaron a la popularidad de la marca y los videojuegos. Con el tiempo, las cartas físicas no han cedido su popularidad y entre más ‘vintage’, más valiosas en el mercado de acuerdo con su estado y rareza. Coleccionar las cartas físicas es un hobby costoso, la verdad sea dicha. Algunos las coleccionan y otros se dedican a las batallas, pero en cualquiera de los casos necesitas un buen presupuesto.

Por eso cuando Hudson Soft desarrolló el juego para Game Boy y Game Boy Color, Pokémon Trading Card Game, la experiencia del juego de cartas adaptada a videojuego no pudo ser mejor –en la actualidad disponible en Nintendo Switch Online–. Su secuela nunca salió de Japón. Lastimosamente Nintendo no continuó esa tendencia en sus otras consolas, así que el juego de cartas coleccionables Pokémon no tuvo más representantes sino hasta Pokémon Trading Card Game Online, aplicación para web y móviles reemplazada en 2023 por Pokémon Trading Card Game Live. Si bien estas dos últimas intentaban trasladar los lanzamientos más recientes de las cartas, no eran aplicaciones accesibles a un público casual.

#PokemonTCGPocket ya está disponible. Tuve oportunidad de probarlo en días pasados y desde Game Boy Color no sentía que adaptaran bien el TCG básico en digital (no fan de las apps Online y Live). Cortesía de Creatures Inc.



Entretenido coleccionable incluso si no le mete un peso. pic.twitter.com/eraOKsS3ZT — Czar_Gear.gbc 🍥 by Night 🌒 Lizard Δ (@maskedlizard) October 30, 2024

¿Vale la pena jugar Pokémon TCG Pocket?

El recientemente lanzado Pokémon TCG Pocket es lo más cercano que estamos a un sucesor del juego de Game Boy. Con esto no me refiero precisamente a otra secuela y definitivamente más monetizable y rentable para The Pokémon Company como un ‘free-to-play’. Mientras Hudson Soft buscaba atraer nuevos jugadores con un mapa de juego y ‘sprites’ que rememoraban a los RPG de Game Freak, Pokémon TCG Pocket fue hecho por Creatures y DeNA específicamente para el formato móvil. Las cartas son protagonistas y los dos aspectos del juego físico son sus ejes principales: coleccionar y combatir.

Ni las aplicaciones Online y Live habían conseguido esto, además del su uso de figuras humanas genéricas que no se parecían a lo que nos tiene acostumbrados la franquicia. En Pokémon TCG Pocket no hay diseños de entrenadores porque, de nuevo, las cartas son las protagonistas. Es una decisión correcta como un juego/aplicación completamente nuevo de Pokémon TCG. Al acercar la experiencia de las cartas físicas, los sobres se abren personalmente con el desliz de un dedo. Esto último en mi caso tiene problemas, pues a veces el sobre abre fácil y en otras ocasiones requiere varios intentos. Estoy seguro que la pantalla del celular no está dañada, pero puede tratarse del desempeño de la aplicación, incluso con la opción activada de alto rendimiento sobre calidad gráfica.

Al ser un ‘free-to-play’ hereda todas las costumbres de este tipo de juegos, como energía renovable cada 12 horas para abrir un nuevo sobre. Gracias a las unidades consumibles del reloj de arena de sobres, que reduce en una hora el tiempo de recuperación de energía para volver a abrir sobres, no nos limitamos por la falta de opciones incluso de forma gratuita. Con superar las partidas individuales iniciales de combates basta para reunir una buena cantidad de relojes de arena de sobres. Pero no hay por qué gastarlo todo de inmediato. Pokémon TCG Pocket es un juego cuya satisfacción está en el descubrimiento progresivo de las cartas y la formación de barajas competentes con hasta 20 de ellas.

Las reglas en los combates son suavizadas y básicas a favor de una mejor introducción para los nuevos jugadores. No solo por la cantidad de cartas en la baraja que pasa de 60 a 20, sino en la misma eliminación de cartas de energía para presentar la zona de energía. Los Pokémon funcionan igual con sus respectivas energías por cada movimiento, pero la zona de energía va otorgando en cada turno una de las que cada baraja tenga configurada, hasta un máximo de tres tipos. Como no hay cartas de energía, siempre tendrás una asegurada por turno gracias a la zona.

Lo que esto sí genera inconveniente es en el jugador que tenga el primer turno por arte del azar. Dicho jugador puede colocar sus Pokémon básicos como de costumbre, pero ninguna energía se añade a su zona y por ende es el segundo jugador el que aprovecha esta ventaja. No tiene mucho sentido ser el primer jugador en comenzar las batallas de Pokémon TCG Pocket. Esperamos sea un aspecto que reciba su respectiva corrección en una futura actualización.

Las diferentes opciones de personalización de barajas, galerías de álbumes y vitrinas, medallas, fundas, tapetes, monedas y demás hacen de este un paquete integral de Pokémon. Las cartas provienen de las diferentes ocho generaciones, con excepciones. La variada selección de idiomas incluso la pone más difícil para los completistas; el español funciona bien en Latinoamérica a pesar de no tener traducción dedicada. Como es de esperarse, las cartas holográficas son las que más sobresalen y varias de ellas cuentan con arte completo de efecto similar al 3D estereoscópico. Visualmente es agradable ver el trabajo invertido en el aspecto de las cartas, pues al fin y al cabo su arte es lo más importante.

El espinoso tema de la monetización solo supone un problema en el caso de los menores de edad. Aún si el juego es una buena adaptación digital del clásico Pokémon TCG, es imposible defenderlo si los padres piensan en aquel como una iniciación a las apuestas. Una culpa general de los ‘free-to-play’, no un caso exclusivo de Pokémon TCG Pocket. El juego se puede disfrutar absolutamente sin invertirle un peso o centavo, pero ciertamente vemos cómo para los adultos sea fácil gastar en uno que otro paquete de la tienda o su membresía premium. Si nos fiamos por las primeras cifras recaudadas, no queda duda de su arrollador éxito.

Hay ‘free-to-play’ más agresivos que otros en el tema de la monetización. Pero obviando las cifras que correspondan a cada país y solo sopesando su formato gratuito, Pokémon TCG Pocket es perfectamente jugable sin pensar en la billetera. Sea para armar una baraja personalizada o destapar sobres cada 12 horas, eso sin nombrar los relojes de arena de sobres que son recompensas constantes. Los demás son detalles meramente estéticos, que entendemos si a un coleccionista le urja obtenerlos, aunque no sean del todo necesarios. Por ahora, que millones de personas nuevas se involucren en el juego de cartas coleccionables de Pokémon ya es el mayor logro de la aplicación.

Pokémon TCG Pocket está disponible en iOS y Android