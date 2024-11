Pokémon TCG Pocket: mejores ataques de cartas y habilidades

El nuevo juego de cartas coleccionables Pokémon para dispositivos móviles iOS/Android o Pokémon TCG Pocket, cuenta con una variedad importante a la hora de crear barajas personalizadas de combate. Pero hacer gran daño no es lo único que destaca a las mejores cartas. Tampoco el hecho que sean holográficas o cartas Ex. Cada jugador es dueño y libre creador de su propia estrategia de batalla, por lo que a la hora de escoger cartas es necesario pensar en las habilidades y efectos ofensivos/defensivos que estas puedan generar.

El azar tiene gran parte en la correcta aplicación de ciertos efectos en los movimientos listados, pues si la moneda cae en cruz y no en cara, estos son denegados y resultar anulados. Sin un orden particular, repasamos algunos de los mejores ataques de cartas y sus respectivas habilidades en Pokémon TCG Pocket.

Las mejores cartas, ataques y habilidades de Pokémon TCG Pocket

Aerodactyl

Paquete: Genes Formidables Mewtwo

De los Pokémon fósiles como Omastar y Kabutops, Aerodactyl es el más fácil de resucitar ya que solo requiere de un Ámbar viejo y no pide una carta fase 1 previa. Su ataque principal hace que el Pokémon activo oponente regrese a la baraja del jugador, por lo que Pokémon evolucionados se van con todo y preevoluciones más energías descartadas.

Ditto

Paquete: Genes Formidables Mewtwo

El Pokémon más polifacético también cuenta con la carta más versátil de Pokémon TCG Pocket. Ditto puede copiar cualquier ataque de su oponente y ejecutarlo, siempre y cuando pueda pagar el coste del mismo añadiendo las energías necesarias. Esto podría significar un problema con las cartas de energía tradicionales, pero no tanto con la zona de energía de Pokémon TCG Pocket. Es especialmente recomendable cuando los Pokémon rivales son de energía incolor.

Gengar / Gengar Ex

Paquete: Genes Formidables Mewtwo

tanto la carta de Gengar como la de Gengar Ex comparten una habilidad especial que solo cambia en su ejecución. En la de Gengar, una vez ataca, en el siguiente turno el jugador oponente no puede utilizar cartas de partidario que tenga en su mano. Sin embargo, en la carta de Gengar Ex esto es una habilidad automática –independiente a si ataca o no–. Desde que Gengar Ex sea el Pokémon activo, el jugador oponente no puede utilizar cartas de partidario, lo cual puede ser letal.

La única desventaja es la propia de los Pokémon Ex, pues al ser derrotado quita dos puntos al entrenador en lugar de uno. Aunque los 170 puntos de salud son un buen soporte.

Lickitung

Paquete: Genes Formidables Mewtwo

El daño acumulado de Lickitung es poderoso pero dependiente de la suerte y el lance de moneda. Afortunadamente y a diferencia de Pokémon TCG en Game Boy Color, los resultados de las monedas no están predefinidos. Este daño se suma hasta que una cruz se cruce en el camino. Eso quiere decir que con un sumamente afortunado lance de tres caras, con 60 de daño cada uno, son 180 en total. O 240, en el extraño caso de cuatro caras. El juego podría seguir así indefinidamente, pero por estadística, tres o cuatro caras seguidas es lo más aproximado.

Arbok

Paquete: Genes Formidables Pikachu/Charizard/Mewtwo

El ataque reptil de Arbok es capaz de envolver a su oponente además de hacerle 60 de daño, prohibiéndole escapar o retirarse de la batalla. Efectivamente arrinconándolo. Ya que el único camino del rival es afianzarse a su Pokémon activo hasta que derrote a Arbok o sea derrotado por aquel, el dominio territorial del Pokémon oscuro es alto. Si a esto se le suma la carta partidario de Sabrina (Genes Formidables Charizard), el dueño de Arbok puede seguir cambiando el ritmo del juego a su manera. Aún cuando el oponente sea el que elija el nuevo Pokémon activo.

Articuno Ex

Paquete: Genes Formidables Mewtwo

Una de las mejores cartas tipo agua, Articuno Ex, cuenta con un ataque de ventisca que no solo se limita a atacar al Pokémon activo con 80 de daño, sino hacer 10 más a cada Pokémon en la banca rival. Si además se adjunta la carta de Misty –sí, la temida carta de Misty– (Genes Formidables Pikachu), cada lance de moneda en cara suma una energía de agua que ayuda a llegar más rápido a las tres necesarias para la ventisca de Articuno Ex. Es una pareja de cartas que va muy bien de la mano.

Nidoqueen

Paquete: Genes Formidables Pikachu

La reina de los Nido es tan fuerte en Pokémon TCG Pocket como Nidoking (Genes Formidables Pikachu) haya en la banca. 80 y 50 más de daño de Nidoqueen por cada Nidoking es un negocio redondo. Como el líder de ciudad Viridian es afín a estos Pokémon, no queda mal añadirle algunas cartas de Giovanni (Genes Formidables Mewtwo), para efectuar un daño capaz de derrotar a otras cartas Ex de un solo golpe.

Persian

Paquete: Genes Formidables Charizard

Mientras Meowth permite tomar una carta con cada ataque Día de pago, su evolución Persian hace 40 de daño y permite lanzar una moneda. De conseguir cara, el oponente debe descartar una carta aleatoria de la mano, lo que puede obstaculizar sus planes evolutivos o partidarios, e incluso el uso de objetos clave. Aunque este felino depende mucho de la suerte, esta suele estar a su favor por tradición.

Kabutops

Paquete: Genes Formidables Charizard

Kabutops es por ahora la única carta en Pokémon TCG Pocket que puede absorber puntos de salud del oponente y curarse con el daño que hace. Esto se traduce en 50 puntos base, que los jugadores pueden potenciar con cartas como la de Giovanni o las que consideren adecuadas.

Dragonite

Paquete: Genes Formidables Mewtwo

Por el momento, Dragonite es el único Pokémon tipo dragón entre los tres paquetes de Genes Formidables. Este no es un tipo per se, pero entre sus movimientos pueden utilizar hasta dos diferentes tipos de energías. El Meteoro dragón utiliza energías de agua, rayo e incolora. Una vez utilizado el movimiento, hay que elegir al azar cuatro objetivos Pokémon para repartir 50 de daño por cada uno, para un total de 200. Si solo hay un Pokémon rival en el campo, aquel recibe los 200 de daño, por ejemplo.

Lo mejor de todo, no depender de lanzar monedas.

¿Cuáles otras cartas de Pokémon TCG Pocket crees que deberían estar en esta lista? Esperamos tus comentarios y consejos.