Pokémon TCG Pocket: mejores cartas y barajas para el evento de emblemas Genes Formidables 1

Pokémon TCG Pocket recibe su primer evento de emblemas para el trío de sobres temáticos Genes Formidables, con el que arrancó el juego. Como su nombre indica, las recompensas son emblemas que los jugadores pueden poner en sus perfiles y estos denotan la cantidad de rivales derrotados. A diferencia del evento de elecciones mágicas con Chansey y Meowth o el evento de Lapras ex contra barajas controladas por la máquina, el de emblemas Genes Formidables 1 requiere combatir con una baraja propia contra otros entrenadores.

Fecha del evento de emblemas Genes Formidables 1

Este evento de Pokémon TCG Pocket tiene lugar desde el 7 de noviembre hasta el 28 de noviembre a las 3:00 am ET.

Recompensas del evento emblemas Genes Formidables 1

Completando las diferentes misiones del evento emblemas Genes Formidables 1 para Pokémon TCG Pocket, los jugadores pueden conseguir polvos iris y relojes de arena de sobres. Además de las correspondientes medallas por completar y ganar cierta cantidad de batallas.

Juega 1 partida versus: 3 relojes de arena de sobres

Juega 3 partidas versus: 3 relojes de arena de sobres

Juega 5 partidas versus: 6 relojes de arena de sobres

Juega 10 partidas versus: 12 relojes de arena de sobres

Gana 1 partida: 50 polvos iris

Gana 3 partidas: 100 polvos iris

Gana 5 partidas: 200 polvos iris

Gana 10 partidas: 500 polvos iris

Gana 25 partidas: 1000 polvos iris

Gana 50 partidas: 2000 polvos iris

Emblemas de Genes Formidables 1 en Pokémon TCG Pocket

1 victoria: Emblema de participación Genes Formidables 1

5 victorias: Emblema de bronce Genes Formidables 1

25 victorias: Emblema de plata Genes Formidables 1

45 victorias: Emblema de oro Genes Formidables 1

Cuáles son las mejores cartas y barajas para el evento de emblemas Genes Formidables 1

Ganar tantos combates PvP como sean posibles –45 para ser exactos– es la única forma de obtener todos los emblemas de este evento en Pokémon TCG Pocket. Barajas como las que contienen a Pikachu ex, Starmie ex, Articuno ex, Mewtwo ex y Gardevoir son de las más recomendables.

Pikachu ex – Baraja

Pikachu ex es una de las barajas más útiles por formar –con las respectivas cartas–, además que sus movimientos no son tan costosos, tanto como su retirada. Es una baraja naturalmente fuerte contra las de tipo agua, por lo que también es útil para el evento de Lapras ex.

Cartas requeridas

Carta Cantidad Paquete Pikachu ex 2 Genes Formidables Pikachu Zapdos 2 Genes Formidables Pikachu Zapdos ex 2 Genes Formidables Pikachu Pincurchin 1 Cualquiera Giovanni 2 Genes Formidables Mewtwo Sabrina 2 Genes Formidables Charizard Poción 2 Promo-A Velocidad X 2 Promo-A Poké Ball 2 Promo-A Tarjeta roja 1 Promo-A Investigación de profesores (Oak) 2 Promo-A

Starmie ex y Articuno ex – Baraja

Los Pokémon atacantes son primordiales en esta baraja con poco esfuerzo. Vale decir que la suerte tiene mucho que decir en el caso de Misty, pero puede funcionar sin aquella polémica carta –en el meta del juego–. Starmie ex y Golduck pueden despachar Pokémon en dos golpes y el ave legendaria por sí sola es un rival difícil de batir.

Cartas requeridas

Carta Cantidad Paquete Articuno ex 2 Genes Formidables Mewtwo Staryu 1 Genes Formidables Charizard Starmie ex 1 Genes Formidables Charizard Misty 2 Genes Formidables Pikachu Giovanni 2 Genes Formidables Mewtwo Sabrina 2 Genes Formidables Charizard Poción 2 Promo-A Velocidad X 2 Promo-A Poké Ball 2 Promo-A Tarjeta roja 2 Promo-A Investigación de profesores (Oak) 2 Promo-A

El terror de los mares.

Mewtwo ex – Baraja

La baraja del Pokémon creado por manipulación genética e imagen principal de Genes Formidables, más que Pikachu o Charizard, es fuerte y consistente bajo el liderazgo de la carta Mewtwo ex, con un poderoso ataque cuya única debilidad es descartar energías.

Cartas requeridas