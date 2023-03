Pokémon Teal Mask / Indigo Disk: la mitología detrás del nuevo DLC

Como era de esperarse, durante el Pokémon Presents de febrero The Pokémon Company anunció los DLC de Pokémon Scarlet / Violet. Sabemos que las versiones definitivas o terceras son cosa del pasado, incluso las secuelas con versiones dobles. A partir de Pokémon Sword / Shield, Game Freak se enfoca en los contenidos descargables o ‘Pase de expansión’ para sus RPG principales. The Teal Mask y The Indigo Disk son los DLC que corresponden a la novena generación de Pokémon y detrás de ellos hay mitología.

Un tanto extraña la elección, teniendo en cuenta que la región Paldea está inspirada en España. Sin embargo, el mundo Pokémon funciona de formas misteriosas y en lugar de optar por el Mar Mediterráneo o el Estrecho de Gibraltar, tenemos a Momotaro y Time Bokan. ¿Qué es eso y qué tiene que ver con Pokémon? Es lo que repasaremos gracias al anuncio de la expansión El tesoro oculto del Área Cero para Scarlet / Violet.

La máscara turquesa

Primero veamos tres de los nuevos Pokémon que conoceremos en Kitakami del DLC The Teal Mask, una terna de Pokémon que protegían la región en el pasado.

Okidogi

Munkidori

Fezandipiti

Los Pokémon legendarios de Paldea –Wo-Chien, Chien-Pao, Ting-Lu y Chi-Yu– tienen influencias de China. Este trío, Okidogi, Munkidori y Fezandipiti, guarda remembranza en el folclor japonés con el cuento tradicional de Momotaro.

¿Qué es Momotaro?

Uno de los cuentos más populares en japón es Momotaro, cuyo nombre proviene de ‘momo’ (melocotón) y ‘taro’ (primogénito). También se le conoce como el niño melocotón. Se dice que una pareja de ancianos, quienes no podían tener hijos, un día encontraron un melocotón gigante flotando en el río. Al interior del mismo había un niño, a quien decidieron adoptar y bautizar como Momotaro.

Cuando Momotaro crece se convierte en un héroe local, al recuperar un tesoro que se encontraba en Onigashima, la isla de los Onis (ogros o demonios). En su viaje conoce a un faisán, un perro y un mono, quienes se unen a su odisea a cambio de una porción de sus raciones.

En la isla, Momotaro y sus nuevos amigos animales ingresan a la fortaleza de los Onis y los derrotan. Después regresan a casa con el jefe demonio cautivo y son aclamados por los lugareños.

Pokémon + Momotaro

Las similitudes con el DLC de La máscara turquesa o The Teal Mask son claras. El jugador tomaría el rol del niño melocotón. En su viaje a Kitakami, conoce los Pokémon Okidogi (perro), Munkidori (mono) y Fezandipiti (faisán). Estos son considerados héroes en la isla, quienes la protegieron en el pasado. Muy reminiscente a la historia de Momotaro. Los tres Pokémon tienen estatuas erigidas como forma de agradecimiento.

¿Recuerdan el jefe Oni mencionado en el cuento? Pues hay un nuevo Pokémon que reúne dichas características, su nombre es Ogerpon.

Ogerpon es el titular portador de la máscara turquesa que da nombre al primer DLC. Un «Oni Pokémon», podría decirse. Tal vez se trate del mismo que Okidogi, Munkidori y Fezandipiti vencieron en una época pasada. Su regreso implicaría derrotarlo nuevamente y esta vez capturarlo, por supuesto. Esperaremos a más detalles sobre lo que podremos hacer en Kitakami y el trasfondo de estos cuatro Pokémon.

Time Bokan, la máquina del tiempo

Las comparaciones no se detienen con Momotaro. Los diseños de Okidogi, Munkidori y Fezandipiti guardan un inevitable parecido con la banda Doronbo de Yatterman. Estos villanos a su vez fueron la inspiración para el Equipo Rocket. Yatterman es un ‘spin-off’ de Time Bokan, también conocida como La máquina del tiempo. El ‘anime’ original es de 1977 y en 2008 tuvo una nueva versión. Los Pokémon en The Teal Mask, sin embargo, no son parte de un grupo villano.

Tonzura, Doronjo y Boyacky.

El parecido es netamente estético, pero se puede visualizar además de su relación con Momotaro. Okidogi luce los colores de Boyacky y Munkidori los de Tonzura. Fezandipiti mantiene el estilo de Doronjo en su cabeza como antifaz, los mechones rubios y las alas como capa. Es probable que para encontrar a esta terna de Pokémon debamos recorrer rutas diferentes. Sin embargo, todavía no tenemos una pista de la extensión de Kitakami.

The Teal Mask / The Indigo Disk son los DLC de Pokémon Scarlet / Violet.

El disco índigo

Del segundo DLC, The Indigo Disk, solo conocemos un Pokémon legendario que carga el peso de toda Paldea. No tan en sentido figurado.

Terapagos es el Pokémon legendario en la parte 2 de El tesoro oculto del Área Cero. Su inspiración se aleja todavía más de España, pues el nombre proviene del fenómeno de teracristalización y las Islas Galápagos. Estas islas en el Océano Pacífico son propiedad de Ecuador y son conocidas por sus tortugas gigantes. En equivalencia con el juego, técnicamente estarían muy lejos de Paldea. Pero ya saben, misterios del mundo Pokémon.

La forma de tortuga de Terapagos es prácticamente igual a la de la región de Paldea. El Área Cero se ubica justamente en el bioma central y cada sección elemental representa uno de los 18 tipos de Pokémon y emblemas de Paldea.

Como estudiante de intercambio, los jugadores visitarán la Academia Arándano. Es posible que eso explique una considerable distancia de Paldea. Esta es una escuela reciente y moderna, cuyas instalaciones se ubican bajo el océano y las clases tienen énfasis en los combates Pokémon. Es una vida académica muy diferente a la de Paldea. No creemos que El disco índigo (o añil) tenga relación con la Meseta Añil (o índigo) de la región Kanto.

¿Acaso nos estamos acercando a una nueva región Pokémon inspirada en Suramérica? Los latinos podemos soñar, tanto como leer español latinoamericano en los futuros juegos de Pokémon.

