Pokémon tiene una sorpresa especial durante el Super Bowl LX, además de coleccionables por los 30 años de la franquicia

The Pokémon Company International celebrará sus 30 años con una campaña que durará todo el año y que comenzará con un nuevo anuncio en el Super Bowl LX. Este video especial se estrenará el 8 de febrero del 2026. De esta forma, la marca reafirma su compromiso de unir a las personas a través de su amor por Pokémon y rinde homenaje a los fans que llevan tres décadas acompañándolos.

Puedes ver arriba un adelanto del anuncio del Super Bowl. Una vez emitido se revelarán más detalles sobre esta campaña y se compartirá más información sobre las actividades dirigidas a los fans. Aparte de la campaña, podrán disfrutar de una gran oferta de productos y experiencias inspiradas en la celebración de estos 30 años.

«La comunidad Pokémon ha sido la base y la principal inspiración de la marca desde sus inicios. Gracias a su pasión, Pokémon ha tenido un gran impacto en la cultura pop de todo el mundo y en varias generaciones», declaró Kenji Okubo, presidente de The Pokémon Company International. «Mientras miramos hacia los próximos 30 años y más allá, invitamos a todos los Entrenadores y Entrenadoras a unirse a la celebración de este hito histórico, que comienza en el Super Bowl LX, en la que seguramente se vean reflejados ellos mismos y su pasión por la marca de formas inesperadas».

Colecciones temáticas para el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon

La colección Día de Pokémon 2026 de JCC Pokémon, ya disponible en los establecimientos participantes, celebra el Día de Pokémon, un evento anual de la cultura pop que cada 27 de febrero conmemora el lanzamiento de los videojuegos Pokémon Red y Pokémon Green, que vieron la luz en Japón en 1996.

Además, los Entrenadores y Entrenadoras podrán sumergirse en la nostalgia con la colección Ilustración Primer Compañero de JCC Pokémon (serie 1), protagonizada por los Pokémon iniciales de Kanto, Sinnoh o la región de Alola. La colección Ilustración Primer Compañero de JCC Pokémon (serie 1) estará disponible a partir del 20 de marzo de 2026. En el futuro, se lanzarán más series de la colección Ilustración Primer Compañero protagonizadas por los Pokémon iniciales de otras regiones.

Más productos Pokémon

Los fans también podrán disfrutar de nuevos productos de licenciatarios como Jazwares, que lanzarán a lo largo del año artículos conmemorativos de la celebración de los 30 años, desde peluches hasta figuras, en los establecimientos participantes. Además, la tan esperada colección de sets de LEGO Pokémon, basados en algunos de los Pokémon más icónicos de los 30 años de historia de la marca, llegará el 27 de febrero de 2026, Día de Pokémon.