Pokémon Trading Card Game Pocket: Primer vistazo

Hace ya varios meses, conocemos de la llegada de Trading Card Game Pocket, el nuevo juego móvil de Pokémon ambientado en el tradicional TCG, o JCC (juego de cartas intercambiables) en español y entre los fans había dejado muchas preguntas sobre como se jugaría, si funciona con el juego de cartas tradicional, intercambios o hasta su precio.

Para resolver varias de estas preguntas y conocer de primera mano el juego, la gente de The Pokémon Company nos invitó a sus oficinas en México para probar Pokémon Trading Card Game Pocket, una adaptación digital, en un principio, del juego de cartas coleccionables de Pokémon que se lanzará globalmente el 30 de octubre de 2024 y estará disponible en 9 idiomas, incluido el español.

Y es que decimos, en principio, porque es lo que parece solo viendo las cartas y algún video. Durante el evento, los desarrolladores explicaron varias veces que este título no es una simple versión digital del TCG físico, sino una experiencia diseñada desde cero para ser más rápida y dinámica, pensada específicamente para dispositivos móviles.

Adaptando el TCG al entorno móvil

Creatures Inc, los creadores del juego de cartas, están desarrollando directamente el juego y como objetivo, el equipo encargado se propuso recrear la experiencia de coleccionar y combatir con cartas, típica del TCG de Pokémon, enfrentándose al reto de trasladar la experiencia física al entorno digital. Ryo Tsujikawa, director creativo del juego, nos comentó en una mesa de preguntas posterior a nuestra prueba: “Los mayores desafíos al traducir un juego de cartas físico a un formato digital es que, cuando tienes las cartas, es un objeto en tu mano. Es algo físico. Y cuando juegas, hay alguien frente a ti, lo que facilita la comunicación. Tratar de replicar esa sensación en un juego digital y que se sienta como un objeto real fue un reto”.

Para mantener esta esencia, se trabajó en animaciones detalladas para replicar la experiencia de abrir sobres. Al abrir un sobre, los jugadores pueden explorar cada carta desde distintos ángulos, llevando la emoción de descubrir cartas especiales. Algunas de estas cartas cuentan con una animación especial y durante nuestra prueba, pudimos apreciar las animaciones de cartas como Mewtwo y Pikachu. La carta de Pikachu muestra un bosque lleno de varios Pokémon de la primera generación, mientras que la carta de Mewtwo representa su icónica salida del laboratorio. Este nivel de detalle le da sentido al formato digital y «ofrece algo que no sería posible en las cartas físicas» según comentaron del equipo de desarrollo del juego.

La interfaz del juego, aunque sencilla, permite que los jugadores se concentren en la experiencia de colección y las partidas. Durante la prueba, notamos que la navegación es fácil e intuitiva pero tiene mucho texto: se puede tocar una carta para ver más detalles, organizar la colección en álbumes personalizados y usar portadas especiales obtenidas en misiones o en la tienda. Lo que si nos parece un tanto curioso es que la introducción del juego, al menos en la prueba, no es contundente. Hay que leer mucho en distintos lugares para enterarse y empezar a jugar. La preparación para destapar el primer sobre o booster puede ser de 5 minutos. Jugar el primer combate puedo tomar media hora.

Diferencias principales con el juego de cartas tradicional

El equipo de desarrollo comentó que Pokémon TCG Pocket adapta las reglas y la estructura del juego pensando en una experiencia más ágil y adecuada para dispositivos móviles. Aquí algunas de las principales diferencias:

Barajas : Las barajas contienen 20 cartas en lugar de las 60 habituales del TCG físico. Esto permite que las partidas sean más cortas y estratégicas. Así mismo no hay cartas de energía.

: Las barajas contienen 20 cartas en lugar de las 60 habituales del TCG físico. Esto permite que las partidas sean más cortas y estratégicas. Así mismo no hay cartas de energía. Combate : Las partidas permiten a los jugadores tener un Pokémon activo y tres en la banca. La energía se autogenera según los tipos presentes en la baraja, eliminando la necesidad de cartas de Energía. Las cartas de Entrenador siguen siendo parte integral del juego y encontraremos algunas tradicionales del juego físico.

: Las partidas permiten a los jugadores tener un Pokémon activo y tres en la banca. La energía se autogenera según los tipos presentes en la baraja, eliminando la necesidad de cartas de Energía. Las cartas de Entrenador siguen siendo parte integral del juego y encontraremos algunas tradicionales del juego físico. Sistema de puntuación: Elimina las cartas de Premio y se basa en un sistema de puntos. Los jugadores ganan 1 punto por derrotar a un Pokémon y 2 puntos por derrotar a un Pokémon EX. El primer jugador en alcanzar 3 puntos se lleva la victoria.



El coleccionar, la elección mágica y la función de intercambio de Pokemon TCG Pocket

La apertura de sobres es uno de los elementos centrales de Pokémon TCG Pocket. Los jugadores pueden abrir sobres gratuitos cada 12 horas (con un límite máximo de 2 sobres acumulados), y pueden usar relojes de arena para reducir el tiempo de espera. Cada sobre contiene 5 cartas y el proceso de apertura incluye animaciones detalladas que simulan la experiencia de abrir un sobre físico, incluyendo el corte por el borde. También se pueden obtener más sobres completando misiones, participando en el multijugador y cumpliendo objetivos diarios.

Además de abrir sobres, el juego introduce la elección mágica, una función que añade una especie de componente social al proceso de coleccionar las cartas. La elección mágica permite a los jugadores conseguir una carta al azar de un sobre de mejora abierto por otro jugador, sin que este pierda su carta. Además, pueden aparecer otros tipos de elecciones mágicas que incluyen objetos, cartas de promoción o cartas raras. Para participar en estas elecciones mágicas, se necesita energía mágica, que se recupera con el tiempo. También es posible usar relojes de arena mágicos para reducir el tiempo de recuperación de esta energía. Las elecciones mágicas tienen un tiempo límite de uso; si expiran, pueden restaurarse con un retronómetro.

En cuanto a la función de intercambio, Ryosuke Hanawa, de The Pokémon Company, aclaró que no estará disponible en el lanzamiento. “Habrá intercambio en el juego, pero lo introduciremos en una actualización futura. Aún estamos trabajando en los detalles, en el mejor momento y en cómo debería funcionar esta característica”.

Multijugador y creador de mazos

El multijugador se ha diseñado para ofrecer partidas rápidas y simplificadas. Durante nuestra prueba, pudimos completar el tutorial de combate y participar en enfrentamientos con otros jugadores a través de partidas con código, aunque también hay privadas y matchmaking. El sistema de combate simplificado, con dos Pokémon activos y tres en la banca, hace que las partidas sean cortas y bastante sencillas de entender en teoría, en la práctica, cada partida contra otro jugador pudo durar algo más de 10 minutos. La barra de PS se autocalcula y no hay necesidad de gestionar contadores de daño, lo que agiliza la experiencia.

En todas nuestras partidas tanto individuales como con otras personas, hubo una constante, queríamos jugar otra partida, destapar más sobres y mejorar el mazo. Este juego es muy adictivo, tanto a la hora de destapar sobres, como a la hora de tener batallas. Su sencillez y simpleza lo hacen un juego ideal como «compañero» en situaciones donde no necesitamos estar con tanta atención a la pantalla.

Hay interesantes opciones para principiantes: un modo de partida automática donde la IA del juego podrá guiar al jugador en sus batallas y la opción de conseguir barajas prestadas, que tienen un número limitado de usos y se consiguen completando misiones.

Adicionalmente, cada jugador puede personalizar sus cartas, la parte de atrás y su «tapete» de competición que se verá cuando entre en partidas multijugador.

El creador de mazos es otra característica que ayuda de alguna forma al gamer perezoso, por no llamarlo, no entusiasta. Esta herramienta permite a los jugadores construir un mazo automáticamente. Puedes seleccionar uno o dos tipos de Pokémon como base, y el juego se encarga de completar el mazo con las cartas más adecuadas. Esta función es útil cuando ya se cuente con una colección y se busca crear mazos específicos o para jugadores que non tienen el tiempo para dedicar a crear un mazo.

¿Cómo es la monetización en TCG Pocket?

Se puede decir que este título es un gacha, o al menos, usa sus mecánicas. Aunque en nuestro primer contacto no parece que fuera algo como Pay to win, Pokémon TCG Pocket utiliza varias monedas para conseguir más rápidamente sobres o cartas especiales:

Pokélingotes : La moneda premium del juego que se usa para reducir el tiempo de espera al abrir sobres adicionales y para comprar ciertos accesorios. Cada Pokélingote puede reducir 2 horas de espera y se pueden adquirir en la tienda (5 Pokélingotes por $0.99).

: La moneda premium del juego que se usa para reducir el tiempo de espera al abrir sobres adicionales y para comprar ciertos accesorios. Cada Pokélingote puede reducir 2 horas de espera y se pueden adquirir en la tienda (5 Pokélingotes por $0.99). Cupones de tienda : Se obtienen al completar misiones o partidas de práctica y se pueden canjear por objetos decorativos, como tapetes y fundas.

: Se obtienen al completar misiones o partidas de práctica y se pueden canjear por objetos decorativos, como tapetes y fundas. Cupones de emblema : Conseguibles al completar colecciones temáticas y misiones de índice de cartas. Se pueden usar para obtener emblemas y personalizar el perfil del jugador.

: Conseguibles al completar colecciones temáticas y misiones de índice de cartas. Se pueden usar para obtener emblemas y personalizar el perfil del jugador. Cupones de tienda especial : Obtenidos al consumir cartas de alta rareza y se usan para conseguir accesorios especiales.

: Obtenidos al consumir cartas de alta rareza y se usan para conseguir accesorios especiales. Cupones de evento: Aparecen al completar misiones de evento y desaparecen una vez que finaliza el periodo del evento. Permiten intercambiarse por accesorios disponibles por tiempo limitado.

El Pase prémium es una suscripción mensual de $9.99 que permite abrir un sobre adicional cada 24 horas (hasta 3 sobres diarios) y desbloquea misiones prémium con recompensas «exclusivas». Las primeras dos semanas de la suscripción son gratuitas nos comentó el equipo de Pokémon TCG Pocket. Durante el evento, los desarrolladores mencionaron que la monetización está diseñada para ser justa, ofreciendo contenido adicional sin hacer que el juego se sienta invasivo.

La visión para Latinoamérica y el idioma español latino

The Pokémon Company cada vez muestra más interés por el mercado latinoamericano y en el evento aprovechamos para preguntarle a Keita Hirobe, executive corporate officer, sobre sus expectativas del juego y en general Pokémon en América Latina:

Estamos muy felices de ver a tantas personas en Latinoamérica disfrutar del juego de cartas, apasionarse y emocionarse con él. Volviendo al 2017, tuvimos un campeón mundial de Argentina. Este año, en Hawái, tuvimos un campeón de Chile. Así que podemos ver que el mercado está respondiendo y hay mucha emoción en este momento”

Durante una presentación previa se le consultó al equipo de Pokémon sobre si el juego iba a tener localización para América Latina ya que actualmente llegará en español de España. Aunque no se ofreció una respuesta directa, el equipo de The Pokémon Company afirmó que conocían esta amplia petición de la comunidad y estaban trabajando ello.

Con todos estos argumentos, puede llegar a convertirse uno de los más jugados del mercado movil de celulares. Aunque creemos que todavía su interfaz está muy básica y que se nota que tiene muchas funciones por mostrar que aún no conocemos, va por buen camino y los jugadores que lo empiecen a jugar este 30 de octubre no se arrepentirán. Por ahora el pre-registro de Pokémon Trading Card Game Pocket: ya está abierto en el sitio web oficial para iOS y Android.