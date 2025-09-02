Pokémon Unite recibirá cuatro megaevoluciones en 2025 y ya revelaron dos de ellas

Como vimos durante la celebración del Campeonato Mundial Pokémon 2025, el «juego MOBA» de la franquicia va a recibir una buena cantidad de nuevos personajes controlables en las próximas semanas y meses, pero esa no era la única sorpresa que se guardaban. Hace poco anunciaron que Pokémon Unite recibirá cuatro nuevas megaevoluciones para algunos personajes que ya están en el juego y ya sabemos cuáles son dos de ellas.

Mediante una publicación en las redes sociales oficiales del juego confirmaron la identidad y fecha de lanzamiento de las dos primeras:

Mega Lucario llegará al juego el viernes 3 de octubre de 2025

Mega Charizard X llegará al juego el viernes 24 de octubre de 2025

Habrán dos más que no han sido revelados aún pero podemos confirmar que saldrán antes de que termine el año.

Estas no son las primeras megaevoluciones disponibles en Pokémon Unite. En 2023 recibimos a Mega Mewtwo X y Mega Mewtwo Y como parte de la celebración del segundo aniversario del juego. Para hacer la transformación teníamos que llenar una barra especial usando movimientos, pero parece que eso cambiara.

Aunque no podemos confirmar los detalles, con la llegada de Mega Lucario también llegarían las Megapiedras. Si queremos que un Pokémon alcance su megaevolución durante una partida de Unite, tendríamos que equiparlo con su Megapiedra respectiva. Aún no sabemos cómo se conseguirían estos objetos.

Las megaevoluciones están de nuevo en boca de todos los fans gracias a las recientes revelaciones de nuevas de ellas para Pokémon como Dragonite, Victreebel y Hawlucha en Leyendas Pokémon Z-A. Pronto vamos a conocer muchas más.